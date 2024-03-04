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У Горішніх Плавнях відбувся турнір з тенісу серед аматорських дуетів

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 112 Партнерський проєкт

 

Учасниками та учасницями тенісного турніру стали представники Горішніх Плавнів, Глобиного, Дніпра, Кременчука та Світловодська

У Горішніх Плавнях відбувся турнір з тенісу серед аматорських дуетів. Двадцять шість учасників з Горішніх Плавнів, Глобиного, Дніпра, Кременчука та Світловодська, які склали тринадцять пар, у чотирьох групах на першому етапі виявили учасників вирішальних матчів.

За результатами вирішальних зустрічей, більшість медалей залишилася у Горішніх Плавнях. Господарі турніру вибороли чотири із шести можливих нагород. Бронзовими призерами турніру стали Володимир Балуєв із Горішніх Плавнів та Павло Кримов із Дніпра.

У фіналі за перемогу боровся дует горішньоплавнян у складі Сергія Мирошниченка та Артура Атаєва, але у підсумку вони посіли друге місце. Перемогу на турнірі виборов змішаний дует у складі Сергія Чиганова з Кременчука та Лариси Волощук, яка представляє Горішні Плавні.

Змагання відбулися у сучасному фізкультурно-оздоровчому комплексі із тенісними кортами з покриттям професійного рівня, комфортними роздягальнями та усім необхідним для проведення тренувань та спортивних турнірів. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади з представниками відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Завдяки реалізації цих соціальних та благодійних проєктів жителі міста, талановита та обдарована молодь міста мають змогу розвиватися, проводити продуктивно свій вільний час, досягати спортивних успіхів на змаганнях різного рівня або просто підтримувати себе у гарній фізичній формі.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «ТОП-Спорт», телерадіокомпанія «ГОК»
Теги: Горішні Плавні теніс
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