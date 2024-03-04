В останній тиждень зими на Кременчуччині подорожчали м'ясо та овочі, а подешевшали — курятина та яйця

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 149

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за останній тиждень лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчали свинина та яловичина. Ціни суттєво зросли на «борщовий набір» — моркву, картоплю, буряк, капусту та цибулю. А м’ясо птиці, яйця, гречка та макаронні вироби подешевшали.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 29 лютого подорожчали:

свинина — на 7,50 грн за кг;

яловичина — на 6,50 грн за кг;

картопля — на 8,93 грн за кг;

морква — на 5,62 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 1,25 грн за кг;

буряк — на 0,95 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,65 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,90 грн за літр;

автогаз — на 0,75 грн за літр.

подешевшали:

м’ясо птиці (тушки курячі) — на 4,55 грн за кг;

яйця курячі — на 3,05 грн за десяток;

крупа гречана вівсяна — на 2,25 грн за кг;

макаронні вироби — на 0,35 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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