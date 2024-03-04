В останній тиждень зими на Кременчуччині подорожчали м'ясо та овочі, а подешевшали — курятина та яйця

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за останній тиждень лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Цього тижня найбільше подорожчали свинина та яловичина. Ціни суттєво зросли на «борщовий набір» — моркву, картоплю, буряк, капусту та цибулю. А м’ясо птиці, яйця, гречка та макаронні вироби подешевшали.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 29 лютого подорожчали:
подешевшали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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