На Полтавщині 50-річний чоловік зарізав співмешканку — поліція

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Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

2 березня, у будинку в селі Жоржівка Шишацької територіальної громади знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти вилучили знаряддя злочину та інші речові докази — їх спрямували на експертизу. Тіло також відправили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці з’ясували, що 49-річна жінка в будинку знайомих отримала ножове поранення під час конфлікту зі 50-річним співмешканцем. Від поранень вона померла на місці.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 28 лютого, у Полтаві чоловік під час сварки ледь не зарізав знайомого.