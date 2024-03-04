На Полтавщині 50-річний чоловік зарізав співмешканку — поліція

2 березня, у будинку в селі Жоржівка Шишацької територіальної громади знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Поліціянти вилучили знаряддя злочину та інші речові докази — їх спрямували на експертизу. Тіло також відправили на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці з’ясували, що 49-річна жінка в будинку знайомих отримала ножове поранення під час конфлікту зі 50-річним співмешканцем. Від поранень вона померла на місці.
Нападника затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 28 лютого, у Полтаві чоловік під час сварки ледь не зарізав знайомого.
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