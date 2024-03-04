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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 50-річний чоловік зарізав співмешканку — поліція

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 240

 

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

2 березня, у будинку в селі Жоржівка Шишацької територіальної громади знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти вилучили знаряддя злочину та інші речові докази — їх спрямували на експертизу. Тіло також відправили на судово-медичну експертизу.

 

Правоохоронці з’ясували, що 49-річна жінка в будинку знайомих отримала ножове поранення під час конфлікту зі 50-річним співмешканцем. Від поранень вона померла на місці.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 28 лютого, у Полтаві чоловік під час сварки ледь не зарізав знайомого.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство поліція Полтавщини різанина
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