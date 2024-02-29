На Полтавщині чоловік ледь не зарізав свого знайомого — поліція

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Підозрюваному загрожує до восьми років за гратами

28 лютого близько 21.00 у Полтаві чоловік ледь не зарізав свого знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До поліції про подію повідомили медики.

За інформацією правоохоронців, 50-річний потерпілий посварився зі своїм 46-річним знайомим. Після цього той вдарив потерпілого ножем у живіт. Наразі чоловік перебуває в реанімації.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомляє, що підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

У разі визнання підозрюваного винним, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині підлітки влаштували різанину — один потрапив до лікарні.