На Полтавщині чоловік ледь не зарізав свого знайомого — поліція

28 лютого близько 21.00 у Полтаві чоловік ледь не зарізав свого знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
До поліції про подію повідомили медики.
За інформацією правоохоронців, 50-річний потерпілий посварився зі своїм 46-річним знайомим. Після цього той вдарив потерпілого ножем у живіт. Наразі чоловік перебуває в реанімації.
Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомляє, що підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють причини та обставини події.
У разі визнання підозрюваного винним, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині підлітки влаштували різанину — один потрапив до лікарні.
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