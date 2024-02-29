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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі школярі здобули 54 призових місця на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 78

 

Серед них 8 учнів посіли декілька призових місць на олімпіадах з різних предметів

З 20 січня до 25 лютого у Кременчуці проходив ІІІ-ій (обласний) етап всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів. школярі міста змогли вибороти на них 54 прихових місця. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед низ І місця посіли 7 учасників, ІІ місця — 22 учасники, а ІІІ місця — 25 учасників.

Серед закладів освіти найкращий результат у ліцею № 4 — у їх списку 22 переможці. Також хороші результати продемонстрували учні ліцеїв №10, 11, 30, 5, 25 та гімназій №1, 12, 20, 26.

Вибороли перші місця та стали абсолютними переможцями в олімпіадах:

  • ВалеріяМаньковська, учениця 10 класу ліцею №4 (екологія);

  • Станіслав Краснобрижий, учень 11 класу ліцею №11 (історія);

  • Денис Пасішніченко, учень 8 класу ліцею №4 (хімія);

  • Ольга Питулько, учениця 9 класу гімназії №26 (хімія);

  • Сергій Казарян, учень 9 класу ліцею №5 (англійська мова);

  • Дар'я Петрова, учениця 6 класу гімназії №1 (математика);

  • Микола Докудовський, учень 6 класу ліцею №4 (математика).

Також 8 учнів посіли призові місця на олімпіадах з кількох предметів:

  • Валерія Маньковська, учениця 10 класу ліцею № 4 - І місце з екології та ІІІ місце з хімії, біології, української мови та літератури;

  • Денис Пасішніченко, учень 8 класу ліцею № 4 - І місце з хімії та ІІ місце з біології;

  • Ольга Питулько, учениця 9 класу гімназії № 26 - І місце з хімії, ІІІ місце з географії;

  • Юлія Хрипун, учениця 11 класу ліцею № 4 - ІІ місце з хімії та біології;

  • Артем Джавахішвілі, учень 7 класу ліцею №4 - ІІ місце з математики, ІІ місце з інформатики;

  • Дмитро Тітаренко, учень 8 класу ліцею № 4 - ІІ місце з математики, ІІІ місце з інформаційних технологій;

  • Катерина Волошина, учениця 9 класу ліцею № 30 - ІІ місце з трудового навчання і ІІІ місце з біології;

  • Діана Лелека, учениця 9 класу гімназії № 12 - ІІІ місце з правознавства і трудового навчання.

Далі переможці представлятимуть Кременчук на IV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, які відбудуться у березні-квітні цього року.

Нагадаємо, нещодавно учень кременчуцького ліцею «Політ» Назар Вишняк виборов ІІ місце на Міжнародному конкурсі з програмування. Також двоє учениць цього ж ліцею вибороли призові місця на Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 — The Girl’s Programming Cup 2024».


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта школярі олімпіада призові місця
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