На Полтавщині військовим безпідставно виплачували премії — Міноборони

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 307

Такі ж порушення були зафіксовані на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині

На Полтавщині та ще у трьох областях аудитори Міністерства оборони України виявили порушення у виплатах додаткової грошової винагороди деяким військовослужбовцям. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.

Спеціалісти встановили, що деякі військовослужбовці отримували бойові доплати у той час, коли знаходилися у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій.

Внаслідок таких порушень військовим переплатили 186,6 мільйона гривень.

Окрім Полтавщини, такі порушення також виявили у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Наразі аудитори передали усі матеріали справ до правоохоронних органів для встановлення винних посадовців та відшкодування державних збитків.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили воєнкома-хабарника, який за пальне організовував аграріям відстрочку.