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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина, Війна

На Полтавщині військовим безпідставно виплачували премії — Міноборони

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 307

 

Такі ж порушення були зафіксовані на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині

На Полтавщині та ще у трьох областях аудитори Міністерства оборони України виявили порушення у виплатах додаткової грошової винагороди деяким військовослужбовцям. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.

Спеціалісти встановили, що деякі військовослужбовці отримували бойові доплати у той час, коли знаходилися у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій.  

Внаслідок таких порушень військовим переплатили 186,6 мільйона гривень. 

Окрім Полтавщини, такі порушення також виявили у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Наразі аудитори передали усі матеріали справ до правоохоронних органів для встановлення винних посадовців та відшкодування державних збитків.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили воєнкома-хабарника, який за пальне організовував аграріям відстрочку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: radiotrek.rv.ua
Теги: Полтавщина Міністерство оборони гроші військовослужбовці премії порушення
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