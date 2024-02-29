На Полтавщині військовим безпідставно виплачували премії — Міноборони

На Полтавщині та ще у трьох областях аудитори Міністерства оборони України виявили порушення у виплатах додаткової грошової винагороди деяким військовослужбовцям. Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони.
Спеціалісти встановили, що деякі військовослужбовці отримували бойові доплати у той час, коли знаходилися у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій.
Внаслідок таких порушень військовим переплатили 186,6 мільйона гривень.
Окрім Полтавщини, такі порушення також виявили у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.
Наразі аудитори передали усі матеріали справ до правоохоронних органів для встановлення винних посадовців та відшкодування державних збитків.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили воєнкома-хабарника, який за пальне організовував аграріям відстрочку.
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