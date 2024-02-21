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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині очільник районного військкомату за пальне організовував аграріям відсрочку

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 473

 

За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури

На Полтавщині поліція спільно зі Службою безпеки України викрила очільника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) на хабарництві. Натомість чоловік пропонував відстрочку від мобілізації. Про це повідомляють у пресслужбу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, начальник РТЦК вимагав від представників місцевого агробізнесу гроші або пальне за відстрочку працівників.

Правоохоронці дізналися про відстрочку 15 військовозобов'язаним. Також під час обшуків за місцем служби у чоловіка вилучили документальні докази його протиправних дій.

Службовій особі військкомату повідомлено про підозру у комерційному підкупі (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Слідчі та оперативники встановлюють його причетність до інших епізодів злочинної діяльності, — розповів заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням на три роки права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інформацію про доходи колишнього очільника Кременчуцького РТЦК та СП Романа Сушка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина поліція СБУ ТЦК та СП хабар мобілізація
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