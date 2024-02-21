На Полтавщині очільник районного військкомату за пальне організовував аграріям відсрочку

За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури
На Полтавщині поліція спільно зі Службою безпеки України викрила очільника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) на хабарництві. Натомість чоловік пропонував відстрочку від мобілізації. Про це повідомляють у пресслужбу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними поліції, начальник РТЦК вимагав від представників місцевого агробізнесу гроші або пальне за відстрочку працівників.
Правоохоронці дізналися про відстрочку 15 військовозобов'язаним. Також під час обшуків за місцем служби у чоловіка вилучили документальні докази його протиправних дій.
Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням на три роки права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інформацію про доходи колишнього очільника Кременчуцького РТЦК та СП Романа Сушка.
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