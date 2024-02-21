Смертельна аварія у Кременчуцькому районі: дві людини загинули та ще дві — травмовані

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21 лютого близько 8.00 у Кременчуцькому районі на дорозі поблизу села Жуки зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz та ВАЗ 2110, у якому перебували водій і троє пасажирів. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

В результаті аварії водій легковика та один з пасажирів загинули, інші двоє пасажирів травмовані. Їх ушпиталили у тяжкому стані.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють деталі смертельної ДТП.

Нагадаємо, учора поблизу Щербаків перевернулася автівка з патрульним.