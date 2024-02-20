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Кременчук, Надзвичайні новини

У районі Щербаків перекинулася автівка з патрульним — джерела «Телеграфа»

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 886

 

У результаті погоні патрульних за автомобілем-порушником, водій останнього не упорався з кермуванням

Сьогодні, 20 лютого, «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел, що вчора у районі Щербаків сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією джерел, правоохоронці переслідували автомобіль, який перевищив швидкість та не зупинився на вимогу. Згодом, автомобіль порушника перекинувся. У салоні цієї автівки також був патрульний.

Сьогодні інцидент прокоментували «Телеграфу» у пресслужбі патрульної поліції. За словами пресофіцерки батальйону патрульної поліції Кременчука Любові Стрючаліної, виклику 102 за фактом ДТП не було, відео з нагрудних камер нині вивчають у рамках розслідування.

— Саме виклику через службу 102 не було. Матеріали ДТП не складалися, але патрульні були на місці. Ми знаємо, що патрульний був пасажиром автівки. Відео з боді-камер будуть переглядати фахівці, які проводять службове розслідування. Зараз ведеться службове розслідування, за результатами якого зможемо надати більш вичерпну інформацію, — розповіла Любов Стрючаліна.

Нагадаємо, у Кременчуці новий керівник патрульної поліції. Батальйон очолила майор Альона Стрижак.

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Автор: Лідія Ярославська Джерело фото: antikor
Теги: Кременчук ДТП поліція
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