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Кременчук

У Кременчуці зʼявився новий керівник патрульної поліції

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 381 Коментарів: 1

 
Альона Стрижак очолюватиме батальйон патрульної поліції Кременчука

Вчора, 15 лютого, «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що батальйон патрульної поліції Кременчука очолила майор Альона Стрижак.

Професійна діяльність

Професійний шлях жінка розпочала в патрульній поліції в місті Дніпро. Вона стала командиром роти, після чого була призначена заступником начальника управління патрульної поліції у Хмельницькій області.

У січні 2020 року Альона Стрижак очолила управління патрульної поліції у Харківській області. А 1 листопада 2023 року стало відомо, що Альону Стрижак зняли з посади.

Біографія

Народилася Альона Стрижак у 1988 році в Верхньодніпровську (Дніпропетровська область).

Альона Стрижак закінчила Дніпропетровську митну академію. Починала працювати на митниці, проте у 2015 році змінила профіль та перейшла в патрульну поліцію. За роки служби жінка просунулася від звичайного поліцейського до начальника управління.

Нагадаємо, що до Альони Стрижак батальйоном патрульної поліції Кременчука керував Олександр Борзенко,, а потім посаду в. о. командира батальйону обіймала Вікторія Давидюк.

Нещодавно «ТелеграфЪ» зібрав інформацію про статки керівників поліції Кременчука, Лубен, Полтави, Миргорода та області, проаналізувавши їх декларації. Також ми провели опитування, чи довіряють кременчужани правоохоронцям.

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Автор: Дарія Згура
Теги: патрульна поліція патрульні кадрові зміни
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Коментарі: 1

1 154
evil:
Сьогодні, 10:38

Вона вже більше два тижні як працює. Я помітив з її призначенням шо суттєво побільшало по місту машин з синім проблесковим маячком на чергуванні у вечірній час.


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