Які статки задекларували у 2022 році очільники поліції Кременчука та області

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 50

У цьому матеріалі «ТелеграфЪ» зібрав інформацію про статки керівників поліції Кременчука, Лубен, Полтави, Миргорода та області. Що вони задекларували за 2022 рік, читайте далі.

Олександр Холондович

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович проживає у квартирі своєї дружини Дар'ї Холондович загальною площею 35 кв. м, а також користується автівкою, яка їй належить, — Ford Fusion 2014 року випуску. Автомобіль родина придбала у 2020 році за 175 тисяч гривень.

За основним місцем роботи у 2022 році Олександр Холондович отримав 734 030 гривень, а його дружина у товаристві з обмеженою відповідальністю «Градосфера» — 343 095 гривень.

Подружжя Холондовичів зберігає готівкою 9 тисяч доларів США та 130 тисяч гривень.

Вікторія Давидюк

Т.в.о. командира батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Давидюк задекларувала будинок у Градизьку загальною площею 43,7 кв. м, яким вона володіє разом з матір’ю, Наталією Давидюк.

За основним місцем роботи у департаменті патрульної поліції за 2022 рік Вікторія Давидюк заробила 608 712 гривень. Готівкою вона зберігає 18 тисяч доларів США.

Євген Рогачов

Начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов задекларував:

земельну ділянку площею 1029 кв. м у селі Велика Бугаївка Київської області, яка належить йому;

квартиру загальною площею 68,8 кв. м у місті Васильків Київської області, яка належить його дружині Ользі та дочці Вероніці;

магазин площею 18 кв. м та торговельний павільйон МАФ площею 30 кв. м у місті Васильків Київської області, якими володіє його дружина Ольга Рогачова;

квартири у Васильківі та Полтаві, на які Євген Рогачов має права користування.

На дружину Євгена Рогачова записала автівка Hyundai Sonata 2016 року випуску, яка на момент купівлі у 2021 році коштувала 178 166 гривень.

За 2022 рік Євген Рогачов отримав зарплати 1 183 859 гривень, також він мав 500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. Його дружина Ольга Рогачова за той же період заробила 40 799 гривень — дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.



Очільник поліції Полтавщини зберігає готівкою 80 тисяч доларів США, а також на банківських рахунках 165 830 гривень та 2 500 доларів США. Дружина Ольга має готівкою 37 тисяч доларів США.

Віталій Ярмолюк

Начальник Миргородського районного відділу поліції Віталій Ярмолюк у декларації вказав, що має право користування на квартиру у Вінниці загальною площею 68,1 кв. м, якою володіє його родичка Валентина Ярмолюк, а живе у квартирі в Миргороді загальною площею 43,1 кв. м, власницею якої є Тетяна Погибко. Крім того, у Вінниці він має об'єкт незавершеного будівництва — квартиру.

Щодо транспорту, Віталій Ярмолюк у декларації вказав Ford Transit 1998 року випуску за 35 тисяч гривень та Kia Ceed 2015 року випуску. Останньою автівкою він володіє разом з родичем Миколою Ярмолюком. Ford Віталій Ярмолюк придбав у 2017 році, а Kia — у 2021.

За основним місцем роботи правоохоронець протягом 2022 року заробив 666 101 гривню.

Готівкою Віталій Ярмолюк зберігає 90 тисяч гривень, а на банківських рахунках 12 918, 15 125, 4 894 гривень та інші дрібніші суми.

Петро Скічко

Петро Скічко на фото справа

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко володіє земельною ділянкою площею 40 кв. м у місті Калинівка Вінницької області. Крім того, він безоплатно проживає у будинку загальною площею 55 кв. м у Лубнах та має право користування будинком загальною площею 86 кв. м у місті Ладижин Вінницької області.

Його дружина Тетяна Скічко має земельні ділянки: площею 23 300 кв. м у селі Завітне Волинської області, площею 1 000 кв. м у місті Ладижин Вінницької області, площею 29 кв. м у місті Калинівка Вінницької області. Також в Калинівці у неї є гараж площею 24,8 кв. м.

На ім’я Петра Скічка записана автівка Skoda Octavia 2008 року випуску за 128 тисяч гривень та причіп 2006 року випуску. Автівку правоохоронець придбав у 2011 році, а причіп — у 2007.

У 2022 році Петро Скічко у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області заробив 715 301 гривню. 17 тисяч доларів США він зберігає готівкою.

Євгеній Карпець

Євгеній Карпець на фото зліва

Начальник Лубенського районного відділу поліції Євгеній Карпець задекларував земельну ділянку площею 672 кв. м та будинок загальною площею 110 кв. м у Лубнах, яким володіє його родич Володимир Карпець. У цьому будинку правоохоронець проживає разом з дружиною Оксаною Карпець та дітьми Микитою та Євою.

Він користується автівкою Ford Escape 2015 року випуску, купленою у 2019 році, якою володіє Володимир Карпець.

За основним місцем роботи Євгеній Карпець за 2022 рік заробив 596 265 гривень. Готівкою він зберігає 700 тисяч гривень.

Тут варто звернути увагу, що полковник Петро Скічко очолив Полтавське районне управління поліції наприкінці грудня 2022 року. Тоді ж на його колишню посаду очільника поліції Лубенщини призначили підполковника поліції Євгенія Карпця, який до того був начальником відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції. Тож протягом 2022 року обидва правоохоронці працювали не на тих посадах, на яких працюють зараз.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів опитування, чи довіряють кременчужани правоохоронцям.