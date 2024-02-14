Ferrexpo продовжила виплати корпоративних стипендій для студентів Дніпровської політехніки

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Таку підтримку отримають випускники профільного класу Ferrexpo, що функціонує на базі однієї зі шкіл Горішніх Плавнів

Трьом студентам Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» продовжать надавати стипендійну підтримку від підприємств Ferrexpo у 2024 році. Рішення про це ухвалила стипендійна комісія Ferrexpo у складі Віктора Лотоуса, голови правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», та Юлії Клевовою, директорки з управління персоналом Ferrexpo в Україні, напередодні.

Таку підтримку отримають випускники профільного класу Ferrexpo, що функціонує на базі однієї зі шкіл Горішніх Плавнів, студенти 4-го курсу бакалаврату Данило Вінівітін, Данило Сідько та Валерія Франгова. Участь у стипендіальній програмі можлива завдяки їхньому успішному навчанню в університеті за спеціальностями гірничо-технічного спрямування. Влітку також студенти пройшли стажування, під час якого добре зарекомендували себе й показали високий рівень знань.

Програма підтримки студентів, яка вже понад 8 років реалізується компанією, надає можливість також подальшого працевлаштування талановитої молоді на підприємствах компанії після успішного проходження практики.

Юлія Клевова, директорка з управління персоналом і побуту Ferrexpo в Україні, зазначає:

«Ferrexpo готує прийдешні покоління співробітників, починаючи зі шкільної лави. Ми цінуємо, коли після ефективного навчання та стажування наші стипендіати працевлаштовуються на наші підприємства, оскільки вони вже знайомі зі специфікою виробництва та культурою компанії».

Ferrexpo активно інвестує у розвиток освітніх закладів України, а також у впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти, що передбачає здобуття практичних навичок на виробничому майданчику. Це підкреслює соціальну відповідальність компанії та її пріоритети у турботі про майбутні покоління.