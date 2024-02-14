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Кременчук, Гроші

Кременчуцькі організації отримають від міста понад 250 тисяч гривень

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 134

 

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

Три громадські організації Кременчука отримають виплати на загальну суму майже 253 тисячі гривні. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, який затвердили 13 лютого.

Відомо, що гроші виплатять ГО «Спілка воїнів-інтернаціоналістів та інвалідів», «Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані» та «АТО-Майдан-Кременчук». Найбільші виплати отримає «АТО-Майдан-Кременчук» — понад 200 тисяч гривень. У документі зазначено, що кошти виділяють на зобов’язання, що виникли у 2023 році.

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: виконком стабфонд громадська організація
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