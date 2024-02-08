Чи довіряють кременчужани правоохоронцям

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 203

Наші журналісти вирішили поцікавитися у містян, чи доводилося їм звертатися у поліцію, якщо так, то чи вдалося розв’язати питання.

Кременчужани поділилися на три табори: одні довіряють правоохоронцям, хоча й не стикалися з їх роботою особисто, інші — вважають питання довіри складним, а довіряють лише частково, треті — геть не довіряють, та вважають, що робота поліціянтів має бути більш відкритою та прозорою. Детальніше — дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно до «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, неповнолітнього сина якої побила група хлопців. Поліція п’ятий місяць розслідує кримінальне провадження.

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