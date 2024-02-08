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Полтавщина, Соціальний захист

В області планують запустити застосунок «Полтавщина безбар'єрна»

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 88

 

У Кременчуцькому районі впроваджувати пілотний проєкт поки не будуть

На Полтавщині планують створити мобільний додаток, який допоможе маломобільним групам населення орієнтуватися у місті та скласти найпростіший безбар'єрний маршрут. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Обласний Комітет з питань безбар’єрності створив практичні рекомендації, які допоможуть максимально адаптувати майбутній застосунок під потреби людей з інвалідністю. 

За допомогою цього застосунку маломобільні люди зможуть обрати громадський транспорт, що буде пристосований до їхніх потреб, скористатися послугою соціального таксі, а також отримати інформацію про доступність до будівель.

Основними об'єктами, на які буде спрямований застосунок, будуть заклади охорони здоров’я, заклади освіти, центри надання адміністративних послуг, заклади соціального захисту, готелі, заклади торгівлі та харчування, а також міське середовище — спортивні та дитячі майданчики, бульвари, парки, сквери тощо.

Поки пілотний проєкт застосунку планують запустити у Полтаві, Миргороді, Решетилівці, Терешках та Щербанях. Згодом його робота охопить і всю область.

Нагадаємо, у Кременчуці планують посилити контроль за створенням необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина соціальний захист безбар'єрність застосунок
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