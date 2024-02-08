Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача Збройних сил України

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 302 Коментарів: 1

Генерал Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував Залужному за два роки захисту та усі досягнуті за цей час перемоги, а також запропонував і далі залишатися в команді Української держави.



