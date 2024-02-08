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Україна, Світ, Війна

Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача Збройних сил України

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 302 Коментарів: 1

 

Його місце займе командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський

Генерал Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував Залужному за два роки захисту та усі досягнуті за цей час перемоги, а також запропонував і далі залишатися в команді Української держави.


На посаду Головнокомандувача Зеленський призначив командувача Сухопутних військ Збройних сил України та Операції Об'єднаних Сил генерал-полковника Олександра Сирського. За словами Президента, він має успішний досвід захисту у Київській оборонній операції та успішний досвід наступу у Харківській визвольній операції. 

Нагадаємо, Валерій Залужний перебував на посаді Головнокомандувача ЗСУ із 2021 року.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ЗСУ відставка
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Коментарі: 1

4 343
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:37

Так потребуе термінових змін в армії, то треба Залужного міняти і все? Чім він був поганим? 


2 0

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