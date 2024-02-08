Генерал Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Президент подякував Залужному за два роки захисту та усі досягнуті за цей час перемоги, а також запропонував і далі залишатися в команді Української держави.
На посаду Головнокомандувача Зеленський призначив командувача Сухопутних військ Збройних сил України та Операції Об'єднаних Сил генерал-полковника Олександра Сирського. За словами Президента, він має успішний досвід захисту у Київській оборонній операції та успішний досвід наступу у Харківській визвольній операції.
Нагадаємо, Валерій Залужний перебував на посаді Головнокомандувача ЗСУ із 2021 року.
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