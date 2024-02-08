У Горішніх Плавнях готові до впровадження формату Нової української школи

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У Горішніх Плавнях затвердили Перспективний план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти громади на 2024-2027 роки. Його впровадження передбачено в рамках процесу реформування системи середньої освіти. Про особливості реалізації Плану виданню «Хроніки тижня» розповіли в міському відділі освіти.

Згідно з планом оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на території Горішньоплавнівської громади на 2024-2027 роки, з 1 вересня 2024 року у СЗОШ № 5 не будуть набирати дітей до перших класів, а в ЗОШ № 2 і СЗОШ № 4 — до десятих.

— Визначено три типи закладів, що забезпечуватимуть здобуття освіти в рамках НУШ. Це початкова школа, гімназія та ліцей. У гімназіях надаватиметься базова, а в ліцеях профільна середня освіта. Тільки такі заклади можуть функціонувати відповідно до нового законодавства про освіту, — начальниця відділу освіти Лілія Щербина.

Реформа НУШ, вказала Лілія Щербина, покликана перетворити шкільне навчання на гнучкий, прозорий процес, який не лише забезпечує високий рівень знань учнів, а й розкриває потенціал кожного з них. Процес впровадження нового освітнього формату розпочався ще в 2018 році. Школа №3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проект нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти. Наразі ця ініціатива впроваджується у двох сьомих класах ЗОШ № 3. Крім того, за стандартами НУШ уже навчаються всі учні 1-6 класів.

Своєю думкою щодо пілотного проєкту поділилася директорка ЗОШ № 3 міста Горішні Плавні Інна Шахман:

«Не так давно у МОН вважали школу, яка пілотує НУШ — опорою для реформи загальної середньої освіти. На мою думку, наша школа наразі здобуває надзвичайно цінний досвід, який заслуговує на увагу та не повинен бути втраченим. Тому продовження пілотування — є важливим кроком і дозволить нам не лише зберегти цей досвід, але й розширити його, для інших навчальних закладів. Цим самим сприяти подальшому розвитку освітньої системи нашої громади, області, країни.»

— До 1 вересня 2027 року, коли нинішні шестикласники дійдуть до старшої школи, необхідно підготуватися до навчання на засадах НУШ. Тобто нам потрібно сформувати ліцей. Тому в рамках ключової реформи ми спланували мережу закладів загальної середньої освіти, — пояснила Лілія Щербина.

Загалом мережу ліцеїв в області необхідно сформувати до 1 вересня 2024 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти» від 15 липня 2021 року. Попередня мережа закладів загальної середньої освіти в Полтавській області вже сформована. Вона налічує 76 ліцеїв. У Кременчуцькому районі — 16, у Глобинському та Миргородському районах — по десять, у Полтавському — 40.

— Усі громади подавали свої пропозиції щодо створення ліцеїв. Департамент освіти і науки Полтавської ОВА проаналізував їх, і не всі підтримав. Через те, що не всі ліцеї можуть забезпечити вимоги, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту», — зауважила Лілія Щербина. — У Горішньоплавнівській громаді ми запланували організацію лише одного ліцею, аби він відповідав усім вимогам Положення про ліцей. Це не просто перейменування закладу. Має бути докорінна зміна підходів до формування мережі старшої школи, адже після закінчення ліцею дитина повинна мати академічну освіту, щоб вступити до вишу.

Очільниця відділу наголосила, що «безумовно, ми маємо не так багато часу, аби сформувати матеріально-технічну базу, необхідну для повноцінного функціонування ліцею». Разом із тим, зауважила вона, освітня галузь міста «має постійну підтримку органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим щодо реалізації усіх освітянських планів, проєктів».

— Спільними зусиллями вирішуються всі нагальні проблеми в рамках реформи Нової української школи, яка розрахована на роки. Зокрема, вже на сьогодні на базі СЗОШ №5 створені STEM-лабораторія, сучасні кабінети: робототехніки, наук про Землю, лінгвістичний. Поповнюється мультимедійне та комп’ютерне обладнання для організації якісного освітнього простору в кожному освітньому закладі. Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації та професійному розвитку педагогів усіх шкіл міста, — підкреслила Лілія Щербина.