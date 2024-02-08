У Горішніх Плавнях готові до впровадження формату Нової української школи

Освітня галузь перебуває в стані реформування — здійснюється поетапне впровадження формату Нової української школи (НУШ)
У Горішніх Плавнях затвердили Перспективний план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти громади на 2024-2027 роки. Його впровадження передбачено в рамках процесу реформування системи середньої освіти. Про особливості реалізації Плану виданню «Хроніки тижня» розповіли в міському відділі освіти.
Згідно з планом оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на території Горішньоплавнівської громади на 2024-2027 роки, з 1 вересня 2024 року у СЗОШ № 5 не будуть набирати дітей до перших класів, а в ЗОШ № 2 і СЗОШ № 4 — до десятих.
Реформа НУШ, вказала Лілія Щербина, покликана перетворити шкільне навчання на гнучкий, прозорий процес, який не лише забезпечує високий рівень знань учнів, а й розкриває потенціал кожного з них. Процес впровадження нового освітнього формату розпочався ще в 2018 році. Школа №3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проект нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти. Наразі ця ініціатива впроваджується у двох сьомих класах ЗОШ № 3. Крім того, за стандартами НУШ уже навчаються всі учні 1-6 класів.
Своєю думкою щодо пілотного проєкту поділилася директорка ЗОШ № 3 міста Горішні Плавні Інна Шахман:
Загалом мережу ліцеїв в області необхідно сформувати до 1 вересня 2024 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти» від 15 липня 2021 року. Попередня мережа закладів загальної середньої освіти в Полтавській області вже сформована. Вона налічує 76 ліцеїв. У Кременчуцькому районі — 16, у Глобинському та Миргородському районах — по десять, у Полтавському — 40.
Очільниця відділу наголосила, що «безумовно, ми маємо не так багато часу, аби сформувати матеріально-технічну базу, необхідну для повноцінного функціонування ліцею». Разом із тим, зауважила вона, освітня галузь міста «має постійну підтримку органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим щодо реалізації усіх освітянських планів, проєктів».
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