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Надзвичайні новини

Суд над Шаблієм: допитали медсестру, яка була свідком забору зразків крові обвинуваченого після ДТП

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 111

 

Обвинувачений їхав зі швидкістю 127 км/год та не зупинився перед пішохідним переходом

Сьогодні, 8 лютого, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, на цьому судовому засіданні обвинувачений Віктор Шаблій був присутнім онлайн, оскільки завчасно клопотав про це й суддя ухвалила клопотання.

 

Засідання розпочалося з допиту ще одного свідка — медсестри Тетяни з гнійно-септичного хірургічного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

 

Тетяна була свідком забору крові на аналіз Віктора Шаблія. За її словами, точної дати, місяця та пори року вона не пам'ятає, проте згадала, що це був минулий рік і того дня вона була на нічній зміні. Тетяна, за її словами, несла документи про чергування на пост, побачила у відділенні поліціянтів та запитала у колег, що трапилося, але ніхто нічого не розумів. Далі поліціянти завели Віктора на забір крові та зачитали Тетяні та ще одній медсестрі, яка також була свідком, протокол. Після цього у Віктора взяли зразки крові у шприц, свідки розписалися на ньому, тоді його запакували, свідки ще раз заслухали протокол та розписалися ще й у ньому.

Також, за словами Тетяни, Віктор Шаблій здавав кров добровільно, поводився адекватно, проте помітно нервував.

Далі прокурор запропонувала дослідити речові докази, серед яких: шприц зі зразками крові, зразки слини та сечі.

 

Після цього допит свідка закінчився. Тоді прокурор зазначила, що двох інших свідків, які досі не вийшли на зв'язок, можна не допитувати, оскільки доказів уже вистачає, та запропонувала перейти до допиту обвинуваченого. Проте захисник Віктора клопотав, що допит потрібно проводити, коли обвинувачений знаходитиметься фізично у залі суду. Суддя ухвалила клопотання, тож допит перенесли на наступне засідання суду, яке відбудеться 28 лютого.

Хід судових засідань

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Автор: Дарія Згура
Теги: суд судова справа смертельна ДТП
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