Суд над Шаблієм: яким був той роковий день для мам двох хлопців, які загинули в ДТП на Раківці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 155

20 листопада, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

Смертельна ДТП на Раківці: водій був під наркотиками

Судове засідання розпочалося з того, що суддя заслухала потерпілих — Яну Клепач (мати Давида) та Ірину Яскевич (мати Івана). Вони розповіли, яким для них був той день.

— 24 червня у мене та Вані був вихідний, того вечора близько 21.30 він тільки зайшов додому, як йому хтось зателефонував, і він сказав, що зараз буде. Тоді він сказав мені: «Мамо, я на 5 хвилин вийду, скоро повернуся» і пішов. А за 10 хвилин мені зателефонувала сусідка і сказала, що Ваня потрапив під машину. Тоді я запитала де, а вона відповіла, що нічого не знає і мені мав хтось зателефонувати. Тоді я побачила в інтернеті, що двоє травмованих, почала телефонувати Вані, але він не брав слухавку. Тоді я вирішила піти на місце ДТП та все дізнатися. Коли я вийшла з під'їзду, то зустріла двох хлопців та запитала у них, чи знають вони щось про ДТП, а вони відповіли мені, що там два трупи лежать. Після цього у мене все було, як в тумані, я підбігла до Вані й була поруч з ним до останнього, — розповіла Ірина Яскевич.

Також Ірина розповіла, що з нею намагалася зв’язатися та приходила мати Віктора Шаблія. Та Ірина Яскевич не йде на контакт, адже вважає, що мати Віктора хоче заплатити за нього «матеріальне відшкодування».

— А я не хочу так. Віктор звик, що мама за нього все владнає, і поки він сам не зрозуміє як це, платити зі своєї зарплатні, то не зрозуміє, що треба думати, перш ніж щось зробити, — говорить Ірина.

— Того суботнього вечора мені зателефонувала на Instagram подруга Давида і запитала де бабуся, я подумала, що вона хоче її привітати, оскільки того дня в неї був день народження, й відповіла, що вдома. Тоді дівчина сказала, що Давид помер. Я почала кричати, питати, як це сталося. Тоді на місце події побігла бабуся. На той час я перебувала у Чехії, тож кинула все й одразу виїхала, в понеділок вже була у Кременчуці, — розповіла Яна Клепач.

Після цього прокурор Ібрагімова зачитала частину доказів, щодо обвинувачення Віктора Шаблія. Іншу частину зачитають на наступному судовому засіданні, їх складниками будуть показання свідків та відео руху автомобіля, на якому їхав Віктор Шаблій.

Також захисник Віктора Шаблія клопотав, щоб на наступне судове засідання були викликані для допиту лікар, який встановив, що на момент ДТП Віктор знаходився у стані наркотичного сп’яніння, поняті та свідки.

Суддя Наталя Мурашова задовольнила клопотання сторони захисту. Наступне засідання відбудеться 28 листопада о 13.00.

Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно. Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися. Третє було перенесене на сьогодні, 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання. На тому судовому засіданні Віктору Шаблію продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.