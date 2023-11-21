Суд над Шаблієм: яким був той роковий день для мам двох хлопців, які загинули в ДТП на Раківці

20 листопада, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
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Судове засідання розпочалося з того, що суддя заслухала потерпілих — Яну Клепач (мати Давида) та Ірину Яскевич (мати Івана). Вони розповіли, яким для них був той день.
Також Ірина розповіла, що з нею намагалася зв’язатися та приходила мати Віктора Шаблія. Та Ірина Яскевич не йде на контакт, адже вважає, що мати Віктора хоче заплатити за нього «матеріальне відшкодування».
Після цього прокурор Ібрагімова зачитала частину доказів, щодо обвинувачення Віктора Шаблія. Іншу частину зачитають на наступному судовому засіданні, їх складниками будуть показання свідків та відео руху автомобіля, на якому їхав Віктор Шаблій.
Також захисник Віктора Шаблія клопотав, щоб на наступне судове засідання були викликані для допиту лікар, який встановив, що на момент ДТП Віктор знаходився у стані наркотичного сп’яніння, поняті та свідки.
Суддя Наталя Мурашова задовольнила клопотання сторони захисту. Наступне засідання відбудеться 28 листопада о 13.00.
Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно. Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися. Третє було перенесене на сьогодні, 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання. На тому судовому засіданні Віктору Шаблію продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.
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