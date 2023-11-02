Судове засідання у справі Віктора Шаблія, обвинуваченого у смертельній ДТП на Раківці, не відбулося

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 169

2 листопада судове засідання у справі Віктора Шаблія, підозрюваного у вчиненні ДТП, у якому загинуло двоє людей, не відбулося. Причиною цього стало те, що не з’явився його захисник — Михайло Скляров. У цей день він був задіяний в іншій судовій справі, яку розглядали в іншій області. Напередодні Михайло Скляров написав клопотання до судді з проханням відкласти засідання на іншу дату. Самого Віктора Шаблія також на конвої не привезли.

Прокурорка Ібрагімова зазначила, що без захисника та обвинувачено суд не зможе працювати. Та додала: варто врахувати, що 17 листопада закінчується строк дії запобіжного заходу, який обрали обвинуваченому, — тримання під вартою. Тому треба назначити судове засідання до цієї дати, щоб була можливість продовжити запобіжний захід.

Суддя Наталя Мурашова оголосила, що відкладає судове засідання на інший день. Воно відбудеться 8 листопада о 14.00.

Адвокат матері одного із загиблих, Яни Клепач, Василь Пасюк зауважив:

— Продовження запобіжного заходу повинно бути здійснено до спливу строків. Якщо у нас запобіжний захід до 17 листопада, суд повинен прийняти ухвалу до 17 числа.

Він пояснив, що бувають випадки, коли обвинувачених звільняють під домашній арешт, але, на його думку, у цьому випадку такого не станеться, Віктора Шаблія і надалі триматимуть під вартою.

Нагадаємо, 13 жовтня Віктору Шаблію оголосили обвинувальний акт.