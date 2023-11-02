Газ на заправках Полтавщини подорожчав майже на гривню: яка вартість пального 2 листопада

У четвер, 2 листопада, ціни на бензин на заправках Полтавщини не зросли, а дизельне пальне подорожчало на заправках лише однієї мережі. А от вартість зрідженого газу продовжувала зростати - середні ціни на нього збільшилися за один день майже на 1 гривню.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжує дорожчати.
Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
58,07
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,52
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
53,87
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
55,74
|+0,11
|+0,200%
|
Газ автомобільний
|
29,07
|+0,93
|+3,288%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
28,29
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
28,20
|
U.GO
|
|
55,45
|
53,45
|
54,45
|
29,88
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
29,98
|
Авіас
|
56,50
|
56,00
|
55,00
|
55,00
|
28,54
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
28,48
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,99
|
28,39
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
29,99
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
54,90
|
29,90
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