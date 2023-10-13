Віктору Шаблію, підозрюваному у вчиненні ДТП, через яку загинули дві людини, оголосили обвинувальний акт

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Їхав у наркотичному сп'янінні, зі швидкістю 127 км/год та не зупинився перед пішохідним переходом

Сьогодні, 13 жовтня, у Крюківському районному суді (суддя — Наталя Мурашова) відбулося друге засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Під час цього судового засідання підозрюваному Віктору Шаблію оголосили обвинувальний акт. Його обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування встановили, що на момент ДТП Віктор Шаблій їхав на Audi A6 зі швидкістю 127 км/год, що у понад 2 рази вище допустимої швидкості у населених пунктах. Перед нерегульованим пішохідним переходом він не зупинився та не зменшив швидкості, як мав та в'їхав у пішохідну зону де збив двох юнаків, які отримали травми несумісні із життям та загинули на місці. Крім того, як довели експертизи, автомобіль був справний і підозрюваний повністю мав змогу уникнути ДТП.

Обставини, які обтяжують або пом’якшують покарання Віктора Шаблія відповідно до статей 66 та 67 Кримінального кодексу України, — не встановлені. Розмір витрат на залучення експертів становить 41 тисячу 583 гривні 80 копійок.

Після цього представники потерпілих озвучили цивільні позови.

Потерпіла Яна Клепач, мати загиблого, вказала у цивільному позові, що претендує на:

5 мільйонів гривень моральних збитків,

матеріальні збитки у 158 922 грн на поховання, з яких 112 500 — на встановлення пам’ятника;

18 000 грн — послуги адвоката.

— Середня продовжуваність життя жінки становить 76 років, зараз позовниці 32 роки, тобто в середньому залишилося 44 роки — це 311 гривень в день, за кожен день моральних страждань, — говорить представник Яни Клепач.

А потерпіла Ірина Яскевич, мати загиблого Івана Яскевича, вказала, що претендує на моральний збиток у мільйон гривень.

Наразі страхова компанія виплатила обом матерям загиблих по 80 тисяч 400 гривень за моральну шкоду.

— В один час хочуть, щоб я сидів, а водночас хочуть, щоб я виплачував. Було сказано, що я маю виплачувати 311 гривень, але у першу чергу постає питання, як я маю це робити, сидячи за ґратами. Ви прохаєте про максимальний термін покарання, я вас чудово розумію і розумію, що я зробив, і ви ніколи мене не пробачите і не зрозумієте. І ніхто з присутніх мене не зрозуміє. Але це було не навмисно, — сказав у залі суду Віктор Шаблій.

Коли суддя запитала, чи визнає обвинувачений свою провину, він відповів, що частково. Тоді адвокат Шаблія попросив після ознайомлення з усіма матеріалами справи ще допитати свідків і потерпілих та дослідити усі докази слідчих.

Також сторона обвинуваченого зазначила, що вважає аргументовано справедливим виплатити жінкам по 300 тисяч гривень за моральну шкоду. А оскільки страхова компанія вже виплатила жінкам частину коштів, тож обвинуваченому залишається виплатити по 219 тисяч 600 грн.

Суддя клопотання сторін потерпілих задовольнила.

Наступне засідання суду призначене на 2 листопада, 13.00.

Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно, а друге засідання було перенесене на сьогодні, 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися.