Віктору Шаблію, підозрюваному у вчиненні ДТП, через яку загинули дві людини, оголосили обвинувальний акт

Сьогодні, 13 жовтня, у Крюківському районному суді (суддя — Наталя Мурашова) відбулося друге засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
Смертельна ДТП на Раківці: водій був під наркотиками
Під час цього судового засідання підозрюваному Віктору Шаблію оголосили обвинувальний акт. Його обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.
Під час досудового розслідування встановили, що на момент ДТП Віктор Шаблій їхав на Audi A6 зі швидкістю 127 км/год, що у понад 2 рази вище допустимої швидкості у населених пунктах. Перед нерегульованим пішохідним переходом він не зупинився та не зменшив швидкості, як мав та в'їхав у пішохідну зону де збив двох юнаків, які отримали травми несумісні із життям та загинули на місці. Крім того, як довели експертизи, автомобіль був справний і підозрюваний повністю мав змогу уникнути ДТП.
Обставини, які обтяжують або пом’якшують покарання Віктора Шаблія відповідно до статей 66 та 67 Кримінального кодексу України, — не встановлені. Розмір витрат на залучення експертів становить 41 тисячу 583 гривні 80 копійок.
Після цього представники потерпілих озвучили цивільні позови.
Потерпіла Яна Клепач, мати загиблого, вказала у цивільному позові, що претендує на:
А потерпіла Ірина Яскевич, мати загиблого Івана Яскевича, вказала, що претендує на моральний збиток у мільйон гривень.
Наразі страхова компанія виплатила обом матерям загиблих по 80 тисяч 400 гривень за моральну шкоду.
Коли суддя запитала, чи визнає обвинувачений свою провину, він відповів, що частково. Тоді адвокат Шаблія попросив після ознайомлення з усіма матеріалами справи ще допитати свідків і потерпілих та дослідити усі докази слідчих.
Також сторона обвинуваченого зазначила, що вважає аргументовано справедливим виплатити жінкам по 300 тисяч гривень за моральну шкоду. А оскільки страхова компанія вже виплатила жінкам частину коштів, тож обвинуваченому залишається виплатити по 219 тисяч 600 грн.
Суддя клопотання сторін потерпілих задовольнила.
Наступне засідання суду призначене на 2 листопада, 13.00.
Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно, а друге засідання було перенесене на сьогодні, 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися.
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