«Муніципальна варта» отримає з бюджету Кременчука 400 тисяч гривень на ремонт приміщень

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У п’ятницю, 13 жовтня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення для комунального підприємства «Муніципальна варта» 400 тисяч гривень. Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для придбання будівельних матеріалів та інвентарю на проведення ремонтних робіт. Рішення міськвиконкомом було прийнято 2 жовтня на підставі звернення керівника КП «Муніципальна варта».

Нагадаємо, у липні 2022 року депутати Кременчуцької міської ради внесли зміни у Комплексну програму розвитку КП «Муніципальна варта» на 2021-2022 роки, збільшивши її фінансування з міського бюджету. Це дало змогу комунальному підприємству придбати у серпні новий автомобіль Renault DUSTER, запчастини до цієї автівки та послуги з її технічного обслуговування. На це, а також на придбання форменого одягу та літнього і зимового тактичного взуття для охоронців підприємства, було виділено 1 млн 516 тис. грн.

Тоді ж КП «Муніципальна варта» з міського бюджету виділили ще майже 484 тис. грн на придбання твердопаливного котла та комплектуючих матеріалів для обігріву приміщення.