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Кременчук, Надзвичайні новини

На Renault DUSTER та котел для КП «Муніципальна варта» Кременчуцька мерія виділяє 2 млн грн

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 306

 

Гроші на це знайшли у Стабілізаційному фонді міського бюджету

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» отримає 2 млн грн з бюджету Кременчука на придбання автомобіля Renault DUSTER, запчастин до нього та твердопаливного котла для обігріву приміщення.

За затвердження відповідного рішення міськвиконкому сьогодні, 22 серпня, проголосували депутати Кременчуцької міської ради.

У рішенні виконавчого комітету від 18 серпня 2022 року йдеться про зміни до попереднього рішення з цього приводу від 28.07.2022 року. Змінені деякі суми та предмети закупівлі.

Зокрема, 1 млн 516 тис грн виділяється для закупівлі нового автомобіля Renault DUSTER, запчастин до цієї автівки, послуг з її технічного обслуговування, форменого одягу та літнього і зимового тактичного взуття для охоронців підприємства.

А на придбання твердопаливного котла та комплектуючих матеріалів для обігріву приміщення мерія виділяє КП «Муніципальна варта» майже 484 тис грн. Разом і виходить рівно 2 мільйони.

Нагадаємо, на цій же сесії Кременчуцька міська рада затвердили рішення виконавчого комітету про виділення 2 млн 50 тис грн із Стабілізаційного фонду для «оплати послуг з поточного ремонту укриття, розташованого в адмінбудівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія муніципальна варта Renault
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