На ремонт укриття в Кременчуцькій мерії депутати виділили 2 млн грн, а ще трохи – на генератор

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Гроші на обладнання укриттів у школах та дитсадках Кременчуцька міська рада не знайшла

Кременчуцька міська рада затвердили рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 року про виділення 2 млн 50 тис грн із Стабілізаційного фонду для «оплати послуг з поточного ремонту укриття, розташованого в адмінбудівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради».

Депутати проголосували за це рішення сьогодні, 22 серпня, на черговому засіданні ХVI позачергової сесії.

Іншим рішенням міськвиконкому від 18 серпня, яке також затвердили на сесії, міськвиконкому зі Стабілізаційного фонду виділено 49600 грн на придбання генератора для «забезпечення безперебійного живлення електроенергією укриття адмінбудівлі».

Отже чиновники мерії невдовзі зможуть перебувати у відремонтованому укритті з гарантованим забезпеченням електроенергією.

Цікаво, що на тій же сесії Кременчуцька міська рада проголосувала за дистанційну форму навчання у школах та дитсадках міської громади, посилаючись на те, що для ремонту укриттів у школах та дитсадках потрібно 170 млн грн, яких немає у міському бюджеті.

Розраховуючи вартість підготовки укриттів у школах та дитсадках чиновники мерії також закладали суму у 2 млн грн для кожного освітнього закладу. Чи то вони хотіли зробити у кожній школі такий саме гарний ремонт, як у мерії, та не знайшли на це грошей, чи то в мерії, зробили так, як хотіли б зробити у школах, на що гроші знайшлися.

Принаймні одне укриття у Кременчуці за адресою - площа Перемоги,2 тепер буде відремонтовано та обладнано у відповідності з усіма вимогами.