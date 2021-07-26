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«Тест-драйв з ТелеграфЪ»: у Кременчуці з'явився «свіженький» Renault Captur

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 904

 

Покатаємось?
Фото: Артем Коваленко

«ТелеграфЪ» запускає нову рубрику «тест-драйв», у якій ми тестуватимемо автівки, котрі можна придбати у Кременчуці. І першими, хто потрапив до нашого проекту, став бренд Renault зі своїм новим Captur.

Автівку презентували 14 липня. Renault Captur раніше вже був представлений на ринку України і продавався до кінця 2019 року. Але наразі це майже повністю нова модель, яка вже наявна в автосалоні Renault Кременчук

Детальніше про автівку у нашому відеоогляді!

До речі, поки ми монтували відео, Renault Captur трохи подешевшав smile Наразі ціна стартує від 547 800 грн за програмою «Renault Бонус»

Автосалон Renault Кременчук чекає вас на тест-драйв за адресою: вул. Київська 64б.

Телефон: 0536-70-10-09, +38067-344-37-77
Записатися онлайн можна ТУТ

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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: тест-драйв
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