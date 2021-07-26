«Тест-драйв з ТелеграфЪ»: у Кременчуці з'явився «свіженький» Renault Captur

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 904











Фото: Артем Коваленко

«ТелеграфЪ» запускає нову рубрику «тест-драйв», у якій ми тестуватимемо автівки, котрі можна придбати у Кременчуці. І першими, хто потрапив до нашого проекту, став бренд Renault зі своїм новим Captur.

Автівку презентували 14 липня. Renault Captur раніше вже був представлений на ринку України і продавався до кінця 2019 року. Але наразі це майже повністю нова модель, яка вже наявна в автосалоні Renault Кременчук.

Детальніше про автівку у нашому відеоогляді!

До речі, поки ми монтували відео, Renault Captur трохи подешевшав Наразі ціна стартує від 547 800 грн за програмою «Renault Бонус».

Автосалон Renault Кременчук чекає вас на тест-драйв за адресою: вул. Київська 64б.

Телефон: 0536-70-10-09, +38067-344-37-77

Записатися онлайн можна ТУТ.