«Тест-драйв з ТелеграфЪ»: у Кременчуці з'явився «свіженький» Renault Captur

«ТелеграфЪ» запускає нову рубрику «тест-драйв», у якій ми тестуватимемо автівки, котрі можна придбати у Кременчуці. І першими, хто потрапив до нашого проекту, став бренд Renault зі своїм новим Captur.
Автівку презентували 14 липня. Renault Captur раніше вже був представлений на ринку України і продавався до кінця 2019 року. Але наразі це майже повністю нова модель, яка вже наявна в автосалоні Renault Кременчук.
Детальніше про автівку у нашому відеоогляді!
До речі, поки ми монтували відео, Renault Captur трохи подешевшав Наразі ціна стартує від 547 800 грн за програмою «Renault Бонус».
Автосалон Renault Кременчук чекає вас на тест-драйв за адресою: вул. Київська 64б.
Телефон: 0536-70-10-09, +38067-344-37-77
Записатися онлайн можна ТУТ.