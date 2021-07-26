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Кременчук

У кого з кременчужан не буде світла 27 липня: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 792

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язане це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чумацький шлях, 7;
  • вул. Кузнечна;
  • вул. Павла Чубинського;
  • вул. Приходька;
  • пров. Березневий.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло заадресами:

  • вул. Багратіона;
  • вул. Суворова;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Богуна;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Ново-Межева;
  • вул. Кагамлицька;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Північний;
  • пров. Ювілейний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Інтернаціональний;
  • пров. Леонова;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пров. Суворова;
  • пров. Південний;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Господарський;
  • пр. Приозерний;
  • пр. Парковий;
  • пр. Річний;
  • туп. Проточний;
  • туп. Малокохнівський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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