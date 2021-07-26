У кого з кременчужан не буде світла 27 липня: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 792

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язане це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Чумацький шлях, 7;

вул. Кузнечна;

вул. Павла Чубинського;

вул. Приходька;

пров. Березневий.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло заадресами: