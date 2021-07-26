У кого з кременчужан не буде світла 27 липня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язане це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чумацький шлях, 7;
- вул. Кузнечна;
- вул. Павла Чубинського;
- вул. Приходька;
- пров. Березневий.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло заадресами:
- вул. Багратіона;
- вул. Суворова;
- вул. Щаслива;
- вул. Богуна;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Ново-Межева;
- вул. Кагамлицька;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пров. Індустріальний;
- пров. Північний;
- пров. Ювілейний;
- пров. Чкалова;
- пров. Інтернаціональний;
- пров. Леонова;
- пров. Фруктовий;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Господарський;
- пр. Приозерний;
- пр. Парковий;
- пр. Річний;
- туп. Проточний;
- туп. Малокохнівський.