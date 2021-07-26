Де у Кременчуці відключатимуть холодну воду 27 липня

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 867

Відключення відбудеться у зв’язку з заміною засувки на водогоні

«Кременчукводоканал» 27 липня планує провести заміну засувки на перехресті вулиць Гагаріна та Театральної, у зв'язку з чим відбудеться тимчасове припинення водопостачання.

Роботи проводитимуть з 8.30 і орієнтовно до 19.00.

У зазначений час води не буде за адресами:

вул. Театральна, буд. 30, 31/20, 33;

вул. Гагаріна, буд. 35/6, 15/34, 32/6.

Комунальники попереджають про те, що одразу після відновлення водопостачання вода може бути низької якості і закликають громадян зробити необхідні запаси.

Усі деталі можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.