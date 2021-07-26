За добу на COVID-19 захворіли двоє кременчужан, а одужав - один

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Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів

Сьогодні, 26 липня, в Кременчуці зареєстрували 2 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 34-річна жінка та 56-річний чоловік. Пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні, а пацієнт - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав один пацієнт.

Всього від початку пандемії хворобу зареєстрували у 9 431 кременчужанина: одужали 9121, померли 274.