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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіли двоє кременчужан, а одужав - один

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 202

 

Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів

Сьогодні, 26 липня, в Кременчуці зареєстрували 2 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 34-річна жінка та 56-річний чоловік. Пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні, а пацієнт - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав один пацієнт.

Всього від початку пандемії хворобу зареєстрували у 9 431 кременчужанина: одужали 9121, померли 274.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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