За добу на COVID-19 захворіли двоє кременчужан, а одужав - один

Сьогодні, 26 липня, в Кременчуці зареєстрували 2 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 34-річна жінка та 56-річний чоловік. Пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні, а пацієнт - в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужав один пацієнт.
Всього від початку пандемії хворобу зареєстрували у 9 431 кременчужанина: одужали 9121, померли 274.