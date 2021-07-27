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Черговий крок до діджиталізації: в Україні будуть видавати електронну гарантію на товари

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 333 Коментарів: 2

 

Тепер документи на товар можна буде отримати в електронному вигляді на сайті виробника

В українців з’явиться можливість отримати експлуатаційні документи на товар та гарантію у електронному вигляді на сайті виробника. Відповідний Закон Президент підписав 21 липня, а парламент ухвалив ще 1 липня.

В документі йдеться не тільки про гарантію, а й про паспорт, чек та інші документи на технічно складні побутові товари, адже все частіше покупки здійснюються через інтерент-магазини, і такий сервіс набуває актуальності. Разом з тим залишиться можливість отримання всіх документів і в паперовому вигляді.

Закон спростить не тільки процес покупки техніки споживачем, а й ведення бізнесу для виробників.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електронна гарантія діджиталізація
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Коментарі: 2

126
GAndy:
Сьогодні, 08:11

Цифровые подписи в привате подделывают запросто.


1 0
3 323
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:45

главное шоб сама гарантия работала, а не то шо сейчас....до фени эти гарантийные талоны,если сервиса толком нет.


1 0

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