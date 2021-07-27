Кременужани можуть замовити марку із власним зображенням

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 313

Завдяки новій послузі АТ «Укрпошта» охочі можуть замовити поштову продукцію з персональним дизайном.

Відтепер охочі можуть замовити поштову марку з власним дизайном, оригінальну листівку чи власний нестандартний конверт, який можна використовувати для посилання листів.

Власні марки, конверти та листівки можна використовувати, як запрошення на важливу для себе подію чи як оригінальний подарунок близьким, йдеться в повідомленні.

На персональній поштовій продукції охочі зможуть розмістити: логотип чи товарний знак фірми, особисте фото, фото рідних, близьких, друзів, фото домашніх улюбленців, власний сюжет тощо.

Правила замовлення не дозволяють наносити на продукцію висловлювання або зображення політичного характеру, зображення, що суперечить етичним нормам чи законодавству України, зображення, які несуть загрозу суверенітету держави.