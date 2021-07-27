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Кременчук, Полтавщина

Три в'язниці Полтавщини увійшли в десятку кращих за даними Мін'юсту

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 305 Коментарів: 3

 

Відповідний рейтинг з'явився на офіційному сайті профільного міністерства

В’язниці Полтавщини впевнено посідають друге, четверте та восьме місця в рейтингу якості пенітенціарних закладів України. Усього проаналізували діяльність 69 в’язниць різного рівня безпеки.

Про те, що в Україні склали рейтинг в'язниць, повідомив голова Міністерства юстиції Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці. За словами посадовця, такий рейтинг склали вперше, і він є чудовим інструментом для оцінки стану пенітенціарної системи країни.

Рейтинг базується на чітких критеріях і показниках: оцінювали фінансову діяльність, персонал, рівень безпеки, умови утримання, соціально-виховну роботу та дотримання у закладі прав людини.

- Установи виконання покарань та СІЗО будуть змагатися між собою за те, щоб поліпшити якість роботи та зрости (або, як мінімум, не впасти) у рейтингу, - висловився Денис Малюська щодо практичної користі від рейтингу.

Загалом у десятку переможців увійшли:

  1. Качанівська ВК №54 (Харківська область) – 769,52 бала
  2. Надержинщинська ВК №65 (Полтавська область) – 746,75
  3. Диканівська ВК №12 (Харківська область) – 743,36
  4. Полтавська ВК №64 – 729,71
  5. Мелітопольська УВП №144 (Запорізька область) – 697,04
  6. Покровська ВК №17 (Харківська область) – 687,79
  7. Холодногірська ВК №18 (Харківська область) – 675,27
  8. Божковська ВК №16 (Полтавська область) – 671,24
  9. Кам’янська ВК №34 (Дніпропетровська область) – 667,31
  10. Темнівська ВК №100 (Харківська область) – 663,48

Міністр наголошує, що рейтинг склали на основі даних за 2020 рік, і особисті враження минулих років можуть не відповідати дійсності.

Детальніше з рейтингом в’язниць можна ознайомитися за посиланням.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: в'язниця рейтинг
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Коментарі: 3

3 323
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:44

ура! оце досягнення!Для себе готують?


3 0
25
Alex-66:
Сьогодні, 09:09

Раніше було, краща школа, кращий колгосп, краща фабрика чи завод. А зараз змагання міжду в'язницями. Боже куди ми ідем?


2 0
766
evil:
Сьогодні, 09:14

- Установи виконання покарань та СІЗО будуть змагатися між собою за те, щоб поліпшити якість роботи та зрости (або, як мінімум, не впасти) у рейтингу, - висловився Денис Малюська щодо практичної користі від рейтингу.


Соревнования????!!! Рейтинг???!!! Наркоман штоле????!!! Хоспати, каких же форменных дибилов понавыбирал наш мудрый нарід!

 


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