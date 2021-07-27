Три в'язниці Полтавщини увійшли в десятку кращих за даними Мін'юсту

В’язниці Полтавщини впевнено посідають друге, четверте та восьме місця в рейтингу якості пенітенціарних закладів України. Усього проаналізували діяльність 69 в’язниць різного рівня безпеки.
Про те, що в Україні склали рейтинг в'язниць, повідомив голова Міністерства юстиції Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці. За словами посадовця, такий рейтинг склали вперше, і він є чудовим інструментом для оцінки стану пенітенціарної системи країни.
Рейтинг базується на чітких критеріях і показниках: оцінювали фінансову діяльність, персонал, рівень безпеки, умови утримання, соціально-виховну роботу та дотримання у закладі прав людини.
Загалом у десятку переможців увійшли:
Міністр наголошує, що рейтинг склали на основі даних за 2020 рік, і особисті враження минулих років можуть не відповідати дійсності.
Детальніше з рейтингом в’язниць можна ознайомитися за посиланням.