Три в'язниці Полтавщини увійшли в десятку кращих за даними Мін'юсту

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 305 Коментарів: 3

В’язниці Полтавщини впевнено посідають друге, четверте та восьме місця в рейтингу якості пенітенціарних закладів України. Усього проаналізували діяльність 69 в’язниць різного рівня безпеки.

Про те, що в Україні склали рейтинг в'язниць, повідомив голова Міністерства юстиції Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці. За словами посадовця, такий рейтинг склали вперше, і він є чудовим інструментом для оцінки стану пенітенціарної системи країни.

Рейтинг базується на чітких критеріях і показниках: оцінювали фінансову діяльність, персонал, рівень безпеки, умови утримання, соціально-виховну роботу та дотримання у закладі прав людини.

- Установи виконання покарань та СІЗО будуть змагатися між собою за те, щоб поліпшити якість роботи та зрости (або, як мінімум, не впасти) у рейтингу, - висловився Денис Малюська щодо практичної користі від рейтингу.

Загалом у десятку переможців увійшли:

Качанівська ВК №54 (Харківська область) – 769,52 бала Надержинщинська ВК №65 (Полтавська область) – 746,75 Диканівська ВК №12 (Харківська область) – 743,36 Полтавська ВК №64 – 729,71 Мелітопольська УВП №144 (Запорізька область) – 697,04 Покровська ВК №17 (Харківська область) – 687,79 Холодногірська ВК №18 (Харківська область) – 675,27 Божковська ВК №16 (Полтавська область) – 671,24 Кам’янська ВК №34 (Дніпропетровська область) – 667,31 Темнівська ВК №100 (Харківська область) – 663,48

Міністр наголошує, що рейтинг склали на основі даних за 2020 рік, і особисті враження минулих років можуть не відповідати дійсності.

Детальніше з рейтингом в’язниць можна ознайомитися за посиланням.