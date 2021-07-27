Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Спорт, Кременчуг

З двома автоголами «Кремінь-2» програв супернику, а «Ягуар» вдома розібрався з «гірниками»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 99

 Обидві команди зіграли черговий тур чемпіонату Полтавської області

Цими вихідними, а саме 24 липня, дві кременчуцькі команди зіграли у 13 турі чемпіонату Полтавської області з футболу.

«Ягуар» вдома на стадіоні «Нафтохімік» приймав сусідів із Горішніх Плавнів. Кременчужани у гольовій перестрілці здобули перемогу.

Першим рахунок у матчі відкрив «Гірник-Спорт-2». На 24 хв Максим Шептицький вивів «гірників» вперед. За 5 хвилин гості оформили автогол - Андрій Білобровка зрівняв рахунок. До перерви «Ягуар» вийшов вперед - 2:1.

У другому таймі команди обмінялися голами. На 52 хв «Ягуар» збільшив перевагу, а за кілька хвилин Роман Прутян з пенальті скоротив рахунок -3:2.

«Кремінь-2» на виїзді програв «Семенівці». Кременчужани з господарями обмінялися автоголами, проте сильнішими виявилися футболісти «Семенівки».

«Семенівка» - «Кремінь-2»

Голи: Покотило 17, Халілов 35 АГ, Неліпа 61 - Куліш 73 АГ

Результати 13 туру в групі «Б»:

  • «Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - 3:1
  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате) - 2:2
  • «Альтаїр» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 2:2
  • «Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - 3:2

Анонс 14 туру, 1 серпня:

  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Семенівка» (Семенівка)
  • ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Стандарт» (Нові Санжари)
  • ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - «Темп» (Градизьк)
  • «Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук)
  • «Альтаір» (Бутенки) – команда вільна від ігор

Турнірна таблиця

команда І П Н П М
1 «Стандарт» (Нові Санжари) 12 9 3 0 54-10 30
2 «Дружба» (Очеретувате) 12 7 4 1 21-9 25
3 «Альтаїр» (Бутенки) 12 6 3 3 22-21 21
4 «Ягуар» (Кременчук) 11 6 2 3 21-18 20
5 «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) 12 5 3 4 30-25 18
6 «Семенівка» (Семенівка) 12 3 3 6 14-27 12
7 «Кремінь-2» (Кременчук) 11 2 1 8 9-27 7
8 СК «Геологія-2» (Нова Галещина) 11 1 4 6 11-26 7
9 «Темп» (Градизьк) 11 0 3 8 8-26 3
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Ягуар Кремінь-2
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх