З двома автоголами «Кремінь-2» програв супернику, а «Ягуар» вдома розібрався з «гірниками»

Цими вихідними, а саме 24 липня, дві кременчуцькі команди зіграли у 13 турі чемпіонату Полтавської області з футболу.
«Ягуар» вдома на стадіоні «Нафтохімік» приймав сусідів із Горішніх Плавнів. Кременчужани у гольовій перестрілці здобули перемогу.
Першим рахунок у матчі відкрив «Гірник-Спорт-2». На 24 хв Максим Шептицький вивів «гірників» вперед. За 5 хвилин гості оформили автогол - Андрій Білобровка зрівняв рахунок. До перерви «Ягуар» вийшов вперед - 2:1.
У другому таймі команди обмінялися голами. На 52 хв «Ягуар» збільшив перевагу, а за кілька хвилин Роман Прутян з пенальті скоротив рахунок -3:2.
«Кремінь-2» на виїзді програв «Семенівці». Кременчужани з господарями обмінялися автоголами, проте сильнішими виявилися футболісти «Семенівки».
«Семенівка» - «Кремінь-2»
Голи: Покотило 17, Халілов 35 АГ, Неліпа 61 - Куліш 73 АГ
Результати 13 туру в групі «Б»:
Анонс 14 туру, 1 серпня:
Турнірна таблиця
|команда
|І
|П
|Н
|П
|М
|1
|«Стандарт» (Нові Санжари)
|12
|9
|3
|0
|54-10
|30
|2
|«Дружба» (Очеретувате)
|12
|7
|4
|1
|21-9
|25
|3
|«Альтаїр» (Бутенки)
|12
|6
|3
|3
|22-21
|21
|4
|«Ягуар» (Кременчук)
|11
|6
|2
|3
|21-18
|20
|5
|«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
|12
|5
|3
|4
|30-25
|18
|6
|«Семенівка» (Семенівка)
|12
|3
|3
|6
|14-27
|12
|7
|«Кремінь-2» (Кременчук)
|11
|2
|1
|8
|9-27
|7
|8
|СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
|11
|1
|4
|6
|11-26
|7
|9
|«Темп» (Градизьк)
|11
|0
|3
|8
|8-26
|3