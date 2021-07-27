З двома автоголами «Кремінь-2» програв супернику, а «Ягуар» вдома розібрався з «гірниками»

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Цими вихідними, а саме 24 липня, дві кременчуцькі команди зіграли у 13 турі чемпіонату Полтавської області з футболу.

«Ягуар» вдома на стадіоні «Нафтохімік» приймав сусідів із Горішніх Плавнів. Кременчужани у гольовій перестрілці здобули перемогу.

Першим рахунок у матчі відкрив «Гірник-Спорт-2». На 24 хв Максим Шептицький вивів «гірників» вперед. За 5 хвилин гості оформили автогол - Андрій Білобровка зрівняв рахунок. До перерви «Ягуар» вийшов вперед - 2:1.

У другому таймі команди обмінялися голами. На 52 хв «Ягуар» збільшив перевагу, а за кілька хвилин Роман Прутян з пенальті скоротив рахунок -3:2.

«Кремінь-2» на виїзді програв «Семенівці». Кременчужани з господарями обмінялися автоголами, проте сильнішими виявилися футболісти «Семенівки».

«Семенівка» - «Кремінь-2»

Голи: Покотило 17, Халілов 35 АГ, Неліпа 61 - Куліш 73 АГ

Результати 13 туру в групі «Б»:

«Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - 3:1

«Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате) - 2:2

«Альтаїр» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 2:2

«Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - 3:2

Анонс 14 туру, 1 серпня:

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Семенівка» (Семенівка)

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Стандарт» (Нові Санжари)

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - «Темп» (Градизьк)

«Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук)

«Альтаір» (Бутенки) – команда вільна від ігор

Турнірна таблиця