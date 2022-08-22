23 серпня – Благодійний марафон до Дня Незалежності «Сила кожного»

Всеукраїнський марафон «Сила Кожного» до Дня Незалежності України - це онлайн-захід під час якого можна буде познайомитися із українцями, які щодня, кожен на своєму «фронті» наближає перемогу!
Організатори – ГО «Молодіжна організація «Молоде Покоління», БО «БФ «Відсоток Небайдужих» за підтримки ДУ «Всеукраїнського Молодіжного Центру».
Під час трансляції будуть оголошені результати конкурсу творчих проєктів «Код Нації» та проведена благодійна лотерея з крутими призами!
Доєднуйся, бо сила в тобі!
Приєднатися до онлайн-заходу можна за посиланнями:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер