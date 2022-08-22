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23 серпня – Благодійний марафон до Дня Незалежності «Сила кожного»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 223

 

Доєднуйся, бо сила в тобі!

Всеукраїнський марафон «Сила Кожного» до Дня Незалежності України - це онлайн-захід під час якого можна буде познайомитися із українцями, які щодня, кожен на своєму «фронті» наближає перемогу!

Організатори – ГО «Молодіжна організація «Молоде Покоління», БО «БФ «Відсоток Небайдужих» за підтримки ДУ «Всеукраїнського Молодіжного Центру».

- Наша сила в наших голосах та ідеях, у вмінні знаходити рішення та не опускати руки, прагнути, захищати, виборювати та перемагати! Тож всі ми, хто зараз разом, пліч-о-пліч, кожного дня обробляє тисячі запитів про допомогу, працює в тилу та боронить нашу Батьківщину і є та рушійна сила, яка зветься нація, – зазначають організатори. – Напередодні Дня Незалежності України ми вирішили показати цю силу. Пропонуємо доєднатися до трансляції, де ми познайомимо вас з нашими українцями, які щодня, кожен на своєму «фронті» наближає перемогу.

Під час трансляції будуть оголошені результати конкурсу творчих проєктів «Код Нації» та проведена благодійна лотерея з крутими призами!

Доєднуйся, бо сила в тобі!

Приєднатися до онлайн-заходу можна за посиланнями:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: День Незалежності марафон
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