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Кременчук, Гроші

Кременчуцька міськрада збільшує бюджетне фінансування КП «Муніципальна варта» на 1,1 млн грн

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 157

 

Кошти підуть на закупівлю автівки та твердопаливного котла для обігріву приміщення

У Комплексній програмі розвитку КП «Муніципальна варта» на 2021-2022 роки було передбачено фінансування видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю на 2022 рік з власних коштів підприємства у розмірі майже 4,5 млн грн. У зв'язку з війною комунальному підприємству заборгували за надані послуги охорони, через що значно зменшились його доходи.

Щоб забезпечити закупівлю найбільш важливого обладнання Кременчуцька міська рада на сесії 22 липня затвердила цю програму у новій редакції.

У ній зменшений обсяг фінансування закупівель з власних коштів КП на 2 млн грн, та збільшено їх фінансування з міського бюджету на 864 тис. грн.

Це дасть змогу КП «Муніципальна варта» придбати повнопривідний автомобіль орієнтовною вартістю 600 тис. грн для швидкого реагування та своєчасного прибуття на об'єкти, які знаходяться під охороною.

А також закупити твердопаливний котел вартістю 536 тис. грн. для обігріву приміщення, переданого на баланс підприємству. У зазначеному приміщенні відсутнє централізоване опалення, що взимку ускладнить умови перебування в ньому працівників.

Таким чином обсяг фінансування з міського бюджету КП «Муніципальна варта» збільшується на 1 млн 136 тис. грн.

В ухваленому рішенні Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради доручається передбачати кошти на виконання заходів Комплексної програми розвитку КП «Муніципальна варта», тобто на закупівлю автівки та котла.

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Автор: Віктор Крук
Теги: муніципальна варта Кременчуцька міська рада сесія програма
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