Кременчуцькі патрульні знайшли зниклого хлопчика

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 124

Ніні він удома, все в порядку

У Кременчуці поліція розшукала зниклого 10-річного хлопчика. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, вчора близько 15:00 на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про зникнення 10-річного хлопчика - 21 липня він пішов з дому та не повернувся. Шукали недовго - знайшли та повернули додому. Правоохоронці звертаються до батьків: пильнуйте за дітьми!



Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



