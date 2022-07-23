Кременчуцькі патрульні знайшли зниклого хлопчика

У Кременчуці поліція розшукала зниклого 10-річного хлопчика. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, вчора близько 15:00 на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про зникнення 10-річного хлопчика - 21 липня він пішов з дому та не повернувся.
Шукали недовго - знайшли та повернули додому.
Правоохоронці звертаються до батьків: пильнуйте за дітьми!
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер