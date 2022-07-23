Полтавщина отримала комплекти для екстреної меддопомоги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 213

Комплекти розраховані на 10 тисяч людей на три місяці

На Полтавщину надійшла партія гуманітарної допомоги для медзакладів. Це комплекти для екстреної меддопомоги. Як повідомили в Полтавській ОВА, вантаж вагою до пів тонни доставила полтавська благодійна організація «Вихід Є!» у співпраці з німецькою благодійною фундацією Humedica.

Зазначається, що це міжнародні комплекти для екстреної меддопомоги, розраховані для 10 тисяч людей на три місяці. Компекти розроблені ВООЗ і призначені для першочергових потреб у медико-санітарній допомозі. Туди входять знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні лікарські засоби, таблетовані та ін’єкційні антибактеріальні препарати, вироби медичного призначення, перев’язувальні матеріали, а також розхідні матеріали, необхідні для лікувального процесу, хірургічних і терапевтичних пацієнтів.

Очікується, що це не останній транш гуманітарної допомоги на Полтавщину.