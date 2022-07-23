Табір, шпага та дракон: що малим кременчужанам почитати на вихідних

Дара Корній «Пригоди змія багатоголового. Діти Сонцівни й молодильні яблука»

У цій книжці маленькі читачі не тільки зануряться у незвичайні пригоди, а й навчаться цінувати дружбу та дослухатися до свого серця.

Скелястий Світ Вічного Літа населяють мудрі змії та дракони, які подолали заздрість і живуть у гармонії та злагоді, кожен має своє призначення й шанує закон. Однак несподівано цей чарівний Світ спіткало лихо: у Райському саду захворіли жар-птиці й вертоград із молодильними яблуками занедужав. Про це дізнаються друзі – Мотузочка й трьохголовий змій, якого всі називають Халепником за бешкетний норов. І строката компанія рушає у світ людей, щоб дізнатися правду й завадити непоправній катастрофі.