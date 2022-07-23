Табір, шпага та дракон: що малим кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Тому ми продовжуємо знайомити маленьких читачів з дитячими книгами від Українського інституту книги, які отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Дара Корній «Пригоди змія багатоголового. Діти Сонцівни й молодильні яблука»
У цій книжці маленькі читачі не тільки зануряться у незвичайні пригоди, а й навчаться цінувати дружбу та дослухатися до свого серця.
Скелястий Світ Вічного Літа населяють мудрі змії та дракони, які подолали заздрість і живуть у гармонії та злагоді, кожен має своє призначення й шанує закон. Однак несподівано цей чарівний Світ спіткало лихо: у Райському саду захворіли жар-птиці й вертоград із молодильними яблуками занедужав. Про це дізнаються друзі – Мотузочка й трьохголовий змій, якого всі називають Халепником за бешкетний норов. І строката компанія рушає у світ людей, щоб дізнатися правду й завадити непоправній катастрофі.
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Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»
Авторка цієї книги – добре знана в нашій країні дитяча письменниця, кавалер Ордена Усмішки, тож книга повинна бути цікава. Вона висвітлює проблеми дорослішання дітей-школярів, розуміння відповідальності за свої вчинки. Тут показано й протистояння правди та брехні, стосунки між учнями, а також їхні стосунки з батьками та вчителями, проблеми першого кохання та багато іншого, що так хвилює підлітків.
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Настя Музиченко «Загублені в таборі»
Ця повість є переможцем конкурсу «Напишіть про мене книжку» як найкращий твір про сучасних підлітків.
Матвій і Мія їдуть відпочивати в гірський табір. Свіже повітря, дискотеки, квести та інші розваги – усе як завжди в таких таборах. Та лише доти, доки Матвій випадково не дізнається про містичну, ба навіть моторошну історію, яка сталася тут кілька років тому. А такі історії, як відомо, мають звичку повторюватися – і ось наші герої опиняються в епіцентрі подій.
А ще це дуже яскрава пригодницька повість, у якій напродуч точно прописані реалії сучасного підліткового життя і сленгу.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер