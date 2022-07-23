На Полтавщині розшукують 9-річного Максима Лазарчука

На Полтавщині поліція шукає 9-річного Максима Лазарчука села Кунівка (неподалік Кобеляк, це Полтавський район). Як повідомив пресофіцер поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, 23 липня близько 07:30 залишив свою домівку. Наразі місце його перебування невідоме.
Зазначається, що хлопчик міг бути на двоколісному велосипеді чорного кольору, без водозахисних щитків над обома колесами.
Прикмети дитини: зріст близько 136 см, волосся світле коротке. Був одягнений у штани чорного кольору (із написом біло-червоного кольору) та чорно-червоний спортивний светр.
Якщо вам відома інформація про малолітнього, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити її до Полтавського районного управлінням поліції за телефонами:
099 36 15 915 або до відділення поліції №2 (м. Кобеляки), 095 050 03 66, чи за номером 102.
Нагадаємо, днями кременчуцькі патрульні знайшли зниклого хлопчика.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер