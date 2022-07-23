Ніч у регіонах: масований обстріл 10 областей

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Протягом доби 22 липня, російська армія здійснила масований обстріли десяти регіонів України. Про це йдеться у зведеній інформації військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 23 липня.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області. Працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Є постраждалі, детальна інформація уточнюється. Також зранку внаслідок влучання крилатої ракети зруйновано об’єкт залізничної інфраструктури.

Запоріжжя Вчора ввечері ворог стріляв із Градів з території Василівки. Росіяни випустили близько 20 ракет, вони впали у Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка і Канівське. Ракетний удар о 6:30 ранку - території лінії розмежування та поблизу обласного центру.

У Сумській області минулої доби росія здійснила артилерійський обстріл Шалигинської громади, зафіксовано 5 прильотів. Також ввечері війська рф з мінометів обстріляли Краснопільську громаду. Жертв і руйнувань немає. Вночі Миропільську та Білопільську громаду росіяни обстрілювали із мінометів та ствольної артилерії. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

У Чернігівській області вночі російські війська здійснили шість обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, обстрілювали території біля населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Жертв і руйнувань немає.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Червоногригорівській громаді жертв і руйнувань немає. У Широківській та Зеленодольській громадах пошкоджені електромережі та газогін.

Зранку росіяни обстріляли один із районів Харкова, на місці працюють рятувальники і медики. За попередніми даними, одна людина постраждала. Ворог також вів обстріли Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського районів Харківської області. Горіли приватні будинки та господарські споруди. У Золочівській громаді чотири людини постраждали, одна людина загинула.

У Луганській області загарбники вели штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська, але українські захисники їх успішно відбили. Ворог використовував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки і чотири спроби мінометного обстрілу.

У Донецькій області війська рф застосовували артилерію, міномети, ЗРК, РСЗВ, обстріляли Авдіївку, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, Курдюмівку, Отрадне, Ласточкіне, Північне. За добу дев'ятеро людей поранені. Вранці ворог обстріляв у Краматорському районі інфраструктуру залізниці. Крім того, через обстріл Торецька пошкоджені житлові будинки та загинула людина. Евакуація населення Донеччини триває.

Сьогодні зранку ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Сталося займання на території складського приміщення і сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. За попередніми даними, без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

У Баштанському районі Миколаївської області тривають ворожі обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської і Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.

У Херсоні лунали вибухи. Також вибухи та обстріли зафіксовані у Бериславському і Каховському районах. Бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовської тергромад.

В усіх інших регіонах України ніч минула відносно спокійно.