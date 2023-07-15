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У Кременчуці муніципальна варта охоронятиме два Центри первинної медико-санітарної допомоги

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 135

 

Йдеться про охорону укриттів медзакладів в неробочі години

У Кременчуці муніципальна варта в неробочі години охоронятиме Центри первинної медико-санітарної допомоги №1, що на вул. Івана Мазепи, 26, і №2, що на вул. Лікаря Бончука, 9. Таке рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 14 липня.

Охорона потрібна для того, щоб сховища у будівлях центрів цілодобово були відкриті для безперешкодного доступу до них пацієнтів, персоналу, населення з найближчих до закладів будинків, які не мають власних укриттів, після оголошення повітряної тривоги.

У години роботи закладів доступ до укриття надаватимуть їхні працівники, а в неробочі години — співробітники муніципальної варти.

Для оплати послуг за фізичну охорону ЦПМСД №1 у 2023 році необхідно 44 200 гривень, а ЦПМСД №2 – 42 800 гривень. Дані витрати не були передбачені комплексними програмами розвитку центрів, тому у ці програми внесли зміни та затвердили їх під час засідання сесії.

Раніше ми писали, що Кременчуцький «ЦПМСД №1» має віддати понад 460 тис. гривень боргу за відремонтовані санвузли.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: муніципальна варта ЦПМСД укриття охорона
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