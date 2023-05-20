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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Кременчуцький «ЦПМСД № 1» має віддати понад 460 тис. гривень боргу за відремонтовані санвузли

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 275

 

Для цього на позачерговій сесії внесли зміни до Комплексної програми розвитку цього комунального закладу охорони здоров'я

Комунальному некомерційному медичному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука виділяють 460 тис. 485 грн 58 коп. на погашення заборгованості перед ТОВ «Інженерно-будівельна фірма «Престижсервіс» за капітальний ремонт санвузлів по вул. Академіка Маслова, 13/9.

Згідно з пояснювальною запискою, ці гроші потрібно стягнути з КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука на користь виконавця робіт згідно з рішенням Господарського суду Полтавської обл. від 7 квітня 2023 року по справі № 917/193/23.

Оскільки дані витрати не були передбачені комплексною програмою розвитку КНМП «ЦПМСД №1», депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій ХХ сесії 19 травня затвердили зміни до Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «ЦПМСД № 1» м. Кременчука на 2023-2025 роки.

Звідки взялася заборгованість

У 2020 році з місцевого бюджету були виділені кошти у сумі 500 тис. грн на капітальний ремонт санвузлів за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9.

Після проведення спрощеної процедури 25 листопада 2020 року уклали договір з ТОВ «Інженерно-будівельна фірма «Престижсервіс». Роботи було розпочато у грудні цього ж року, але кошти не замовлялись.

У 2021 році на відповідні роботи планом використання бюджетних коштів передбачалося 460 тис. 485 грн 58 коп. КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука. У листопаді 2021 року подавалася заявка на фінансування коштів, але кошти не були профінансовані у зв'язку з невиконанням планових показників дохідної частини місцевого бюджету.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЦПМСД № 1 санвузел ремонт борги рішення суду програма позачергова сесія господарський суд зміни Кременчуцька міська рада сесія за бюджетні кошти
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