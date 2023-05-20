Кременчукводоканал встановлює систему відеоспостереження на водоочисних спорудах

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 0

КП «Кременчукводоканал» закупиовує комплект відеоспостереження з впровадженням відеомоніторингу хлорного господарства дільниці очисних споруд із його встановленням за 260 тис. гривень. Відповідні зміни до рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки у новій редакції» ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 19 квітня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що у зв'язку з військовою агресією КП як оператор критичної інфраструктури потребує посилення охорони та захисту ділянки очисних споруд водопроводу.

«Для завершення побудови системи відеоспостереження необхідно придбання та встановлення комплексу відеоспостереження на зазначеному об’єкті», - йдеться в документі.

Загалом у 2023 році на виконання заходів Програми КП має намір витратити 357,6 млн гривень. До внесених змін вона складала 356,8 млн гривень. Загалом за три роки витрати на виконання програми складуть 769,5 млн гривень.

Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства