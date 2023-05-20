Торт із печива та сиру без випічки: простий і швидкий рецепт

З печива, сиру та вершків приготуємо легкий сирний десерт без випічки. Печиво для цього торта підійде будь-яке. Готується десерт за пів години
Складові:
Приготування:
Збийте вершки з цукровою пудрою в пишний крем. Перемішайте збиті вершки з м'яким сиром.
Форму для торта застеліть харчовою плівкою. Кожне печиво повністю вмочіть у молоко і викладіть на дно форми. Зверху змастіть сирним кремом. Повторіть усі шари в тій же послідовності, доки не закінчаться крем і печиво.
Торт накрийте харчовою плівкою і залиште на кілька годин за кімнатної температури, потім поставте до холодильника. Вийміть із форми. Зніміть харчову плівку, підрівняйте верх і боки. Натріть шоколад, горіхи подрібніть на тертці та обсипте торт з усіх боків.
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