Торт із печива та сиру без випічки: простий і швидкий рецепт

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 123

З печива, сиру та вершків приготуємо легкий сирний десерт без випічки. Печиво для цього торта підійде будь-яке. Готується десерт за пів години

Складові:

печиво – 400 г;

сир – 250 г;

вершки 33% – 250 г;

цукрова пудра – 4 ст. л;

молоко – 250 г;

шоколад – 100 г;

горіх волоський.

Приготування:

Збийте вершки з цукровою пудрою в пишний крем. Перемішайте збиті вершки з м'яким сиром.

Форму для торта застеліть харчовою плівкою. Кожне печиво повністю вмочіть у молоко і викладіть на дно форми. Зверху змастіть сирним кремом. Повторіть усі шари в тій же послідовності, доки не закінчаться крем і печиво.

Торт накрийте харчовою плівкою і залиште на кілька годин за кімнатної температури, потім поставте до холодильника. Вийміть із форми. Зніміть харчову плівку, підрівняйте верх і боки. Натріть шоколад, горіхи подрібніть на тертці та обсипте торт з усіх боків.