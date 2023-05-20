Цього тижня найбільше подорожчала капуста та яйця: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 159

У Кременчуцькому районі продовжують дорожча ти овочі борщового набору

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Найбільше цього тижня подорожчали овочі «борщового набору» та яйця, а подешевшало м'ясо птиці та бензин.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

капуста білокачанна — на 15,75 грн за кг.

яйця — на 1,5 грн за десяток;

картопля — на 1,07 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 1,00 грн за кг;

буряк — на 0,50 грн за кг;

Найбільше подешевшали:

птиця (тушки курки) — на 2,55 грн за кг;

молоко – на 85 копійок за пакет 0,9 л;

крупа гречана — на 15 копійок за кг;

бензин — на 1,22 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,34 грн за літр.

Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22 % до 10 %.

У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.