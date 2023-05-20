Цього тижня найбільше подорожчала капуста та яйця: як змінилися ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Найбільше цього тижня подорожчали овочі «борщового набору» та яйця, а подешевшало м'ясо птиці та бензин.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня
найбільше подорожчали:
Найбільше подешевшали:
Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22 % до 10 %.
У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.
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