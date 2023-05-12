Рекордсменом подорожчання цього тижня стала морква: як змінились ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 156

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає журналістів на ранковому брифінгу ознайомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— У торговельних закладах району продовжується сезонне подорожчання овочів «борщового набору, а дешевшають картопля, борошно, бензин та дизельне пальне, — заявив Артем Даценко.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

морква — на 4,98 грн за кг;

на 4,98 грн за кг; буряк — на 1,48 грн за кг;

на 1,48 грн за кг; цибуля ріпчаста — на 0,90 грн за кг;

на 0,90 грн за кг; капуста білокачанна — на 0,73 грн за кг.

Найбільше подешевшали:

картопля — на 97 копійок за кг;

на 97 копійок за кг; борошно — на 60 копійок за кг;

на 60 копійок за кг; яйця — на 10 копійок за десяток;

на 10 копійок за десяток; крупа гречана — на 10 копійок за кг;

на 10 копійок за кг; бензин — на 0,56 грн за літр;

на 0,56 грн за літр; дизельне пальне — на 0,74 грн за літр.

Отже, рекорд по здешевленню цього тижня у картоплі, а рекорд по здорожчанню належить моркві та буряку.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.