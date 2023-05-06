Морква подорожчала на 5 грн, курятина на 2 грн: як змінились ціни за тиждень на Кременчуччині

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У Кременчуцькому районі дорожчають овочі та м'ясо птиці

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає журналістів ознайомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Загалом в районі продовжується сезонне подорожчання овочів (окрім буряка) та м’яса птиці, а дешевшають яйця, бензин та дизельне пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

морква – на 5,02 грн за кг;

м'ясо птиці (тушки курячі) – на 2,25 грн за кг;

молоко – на 1,35 грн за пакет 0,9 літра;

цибуля ріпчаста - на 1,25 грн за кг;

капуста білокачанна – на 0,65 грн за кг;

картопля - на 35 копійок за кг.

Найбільше подешевшали:

яйця – на 2,15 грн за десяток;

буряк – на 1,13 грн за кг;

бензин – на 0,43 грн за літр;

дизельне пальне – на 0,49 грн за літр.

Отже, рекорд по здешевленню цього тижня, як і минулих двох тижнів, у яєць, а рекорд по удорожчанню належить моркві та м’ясу птиці.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.