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Кременчук, Споживач

Морква подорожчала на 5 грн, курятина на 2 грн: як змінились ціни за тиждень на Кременчуччині

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 120

 

У Кременчуцькому районі дорожчають овочі та м'ясо птиці

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає журналістів ознайомили в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Загалом в районі продовжується сезонне подорожчання овочів (окрім буряка) та м’яса птиці, а дешевшають яйця, бензин та дизельне пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

  • морква – на 5,02 грн за кг;
  • м'ясо птиці (тушки курячі) – на 2,25 грн за кг;
  • молоко – на 1,35 грн за пакет 0,9 літра;
  • цибуля ріпчаста - на 1,25 грн за кг;
  • капуста білокачанна – на 0,65 грн за кг;
  • картопля - на 35 копійок за кг.

Найбільше подешевшали:

  • яйця – на 2,15 грн за десяток;
  • буряк – на 1,13 грн за кг;
  • бензин – на 0,43 грн за літр;
  • дизельне пальне – на 0,49 грн за літр.

Отже, рекорд по здешевленню цього тижня, як і минулих двох тижнів, у яєць, а рекорд по удорожчанню належить моркві та м’ясу птиці.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Яйця подешевшали на 8 гривень, а морква продовжує дорожчати: як змінились ціни на Кременчуччині

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ціни Держпродспоживслужба Кременчуцький район подорожчання яйця
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