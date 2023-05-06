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У футболу є майбутнє: про колишнього футболіста клубу «Кремінь» зняли документальний фільм 

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 197 Новини компаній

 

Хлопець від самого дитинства цікавився футболом

4 травня в ефірі телеканалу «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму українського режисера Максима Чужі про шлях до успіху на європейських змагання молодого футболіста, який певний час грав у ФК «Кремінь». Також у фільмі говориться про важливість продовжувати грати в футбол навіть в умовах воєнного стану. Про це повідомляє espreso.tv.

Головним героєм фільму є Артем Кулаковський один із наймолодших гравців футбольного клубу «Ворскла» з української Премʼєр-ліги. Уродженець Горішніх Плавнів упродовж 21 року встиг пограти у клубах «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Кремінь» (Кременчук), «Ворскла» (Полтава), «Металіст» (Харків), «Динамо» (Київ).

Зі слів мами Артема, хлопець від самого дитинства цікавився футболом та «навіть всі країни світу вивчив завдяки футбольним командам». У 90-х роках жителі міста Горішні Плавні грали у дворовий футбол на бурʼянах. Діти самі робили розмітку, знаходили уявні ворота та змагались між собою. Згодом на цю проблему звернули увагу в гірничій компанії Ferrexpo, підприємства якої - Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК та Біланівський ГЗК працюють в області. Вони інвестували кошти у створення декількох стадіонів зі штучним покриттям та спортивних майданчиків із різноманітних видів спорту в громаді. 

Мультифункціональний стадіон в одній зі шкіл міста Горішні Плавні на Полтавщині, реконструйований за кошти Ferrexpo
Мультифункціональний стадіон в одній зі шкіл міста Горішні Плавні на Полтавщині, реконструйований за кошти Ferrexpo

З розвитком інфраструктури Артем почав тренуватися в футбольній секції рідного міста на полях зі штучним покриттям та стадіоні «Гірник-Спорт». Талант спортсмена помітили професіонали, й попри професійну травму, отриману в 15 років, йому вдалося побудувати кар’єру в футболі, й 2017 року футболіст почав грати за київський «Динамо». На міжнародному рівні Артем дебютував за Україну в команді U-15. Брав участь у юнацьких збірних України U-16, де допоміг українській команді виграти турнір, обійшовши сербів, U-17 та U-18. У лютому 2020 року Артем Кулаковський підписав контракт із «Ворсклою». 

Я сам з міста Глобине, а Артем - з Горішніх Плавнів. Для «Ворскли» це престижно, коли її футболісти є вихідцями з Полтавської області, упевнений Володимир Чеснаков, капітан команди.

Втім війна наклала свій відбиток на розвиток футболу в Україні. Попри постійні ракетні атаки на міста України рішення розпочати сезон 2022/23 все ж було прийнято. У липні 2022 року Артем Кулаковський та «Ворскла» взяли участь у Лізі конференцій, де зустрілися зі шведським клубом АІК у Стокгольмі. Артем у другій зустрічі вийшов на поле на позицію півзахисника, яскраво підтримавши команду майстерною грою. Цей дебют став найважливішим на спортивному шляху Артема, квінтесенцією постійних тренувань та розвитку спортивного таланту. 

— Звичайно, без політичної волі, без позиції Української асоціації футболу, без позиції Президента України про те, що все-таки чемпіонат повинен бути, що ми повинні власним прикладом показувати й говорити про те, що життя триває, — цього всього б не було. Те, що ми граємо в футбол і представляємо Україну на єврокубковій арені — це перемога всього українського народу, — говорить віцепрезидент «Ворскли» Артем Лисак.

У компанії Ferrexpo, яка є спонсором футбольного клубу «Ворскла» вірять, що невдовзі змаганнями українських команд можна буде насолоджуватися на великих українських стадіонах без повітряних тривог.


0
Автор: Аліса Котова Джерело фото: скриншот із документального фільму
Теги: Ferrexpo Кремінь Ворскла
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Кременчук, Спорт, Фотоконкурс

У футболу є майбутнє: про колишнього футболіста клубу «Кремінь» зняли документальний фільм 

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 197 Новини компаній

 

Хлопець від самого дитинства цікавився футболом

4 травня в ефірі телеканалу «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму українського режисера Максима Чужі про шлях до успіху на європейських змагання молодого футболіста, який певний час грав у ФК «Кремінь». Також у фільмі говориться про важливість продовжувати грати в футбол навіть в умовах воєнного стану. Про це повідомляє espreso.tv.

Головним героєм фільму є Артем Кулаковський один із наймолодших гравців футбольного клубу «Ворскла» з української Премʼєр-ліги. Уродженець Горішніх Плавнів упродовж 21 року встиг пограти у клубах «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Кремінь» (Кременчук), «Ворскла» (Полтава), «Металіст» (Харків), «Динамо» (Київ).

Зі слів мами Артема, хлопець від самого дитинства цікавився футболом та «навіть всі країни світу вивчив завдяки футбольним командам». У 90-х роках жителі міста Горішні Плавні грали у дворовий футбол на бурʼянах. Діти самі робили розмітку, знаходили уявні ворота та змагались між собою. Згодом на цю проблему звернули увагу в гірничій компанії Ferrexpo, підприємства якої - Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК та Біланівський ГЗК працюють в області. Вони інвестували кошти у створення декількох стадіонів зі штучним покриттям та спортивних майданчиків із різноманітних видів спорту в громаді. 

Мультифункціональний стадіон в одній зі шкіл міста Горішні Плавні на Полтавщині, реконструйований за кошти Ferrexpo
Мультифункціональний стадіон в одній зі шкіл міста Горішні Плавні на Полтавщині, реконструйований за кошти Ferrexpo

З розвитком інфраструктури Артем почав тренуватися в футбольній секції рідного міста на полях зі штучним покриттям та стадіоні «Гірник-Спорт». Талант спортсмена помітили професіонали, й попри професійну травму, отриману в 15 років, йому вдалося побудувати кар’єру в футболі, й 2017 року футболіст почав грати за київський «Динамо». На міжнародному рівні Артем дебютував за Україну в команді U-15. Брав участь у юнацьких збірних України U-16, де допоміг українській команді виграти турнір, обійшовши сербів, U-17 та U-18. У лютому 2020 року Артем Кулаковський підписав контракт із «Ворсклою». 

Я сам з міста Глобине, а Артем - з Горішніх Плавнів. Для «Ворскли» це престижно, коли її футболісти є вихідцями з Полтавської області, упевнений Володимир Чеснаков, капітан команди.

Втім війна наклала свій відбиток на розвиток футболу в Україні. Попри постійні ракетні атаки на міста України рішення розпочати сезон 2022/23 все ж було прийнято. У липні 2022 року Артем Кулаковський та «Ворскла» взяли участь у Лізі конференцій, де зустрілися зі шведським клубом АІК у Стокгольмі. Артем у другій зустрічі вийшов на поле на позицію півзахисника, яскраво підтримавши команду майстерною грою. Цей дебют став найважливішим на спортивному шляху Артема, квінтесенцією постійних тренувань та розвитку спортивного таланту. 

— Звичайно, без політичної волі, без позиції Української асоціації футболу, без позиції Президента України про те, що все-таки чемпіонат повинен бути, що ми повинні власним прикладом показувати й говорити про те, що життя триває, — цього всього б не було. Те, що ми граємо в футбол і представляємо Україну на єврокубковій арені — це перемога всього українського народу, — говорить віцепрезидент «Ворскли» Артем Лисак.

У компанії Ferrexpo, яка є спонсором футбольного клубу «Ворскла» вірять, що невдовзі змаганнями українських команд можна буде насолоджуватися на великих українських стадіонах без повітряних тривог.


0
Автор: Аліса Котова Джерело фото: скриншот із документального фільму
Теги: Ferrexpo Кремінь Ворскла
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