Китайський Новий рік: 15 днів свята, дивні заборони та що означає символ року — Червоний вогняний кінь

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 215

У Китаї сьогодні зустрічають не 2026 рік, а 4723-й

Китайський Новий рік є одним із найважливіших, найтриваліших та найяскравіших традиційних свят не тільки в Китаї, але й у багатьох країнах Східної Азії. Воно наповнене давніми традиціями, символами і особливими обрядами. У ці дні сім'ї збираються разом, прикрашають будинки і дотримуються певних правил, щоб привернути удачу і благополуччя на весь рік.

Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щороку він відзначається в різний час — у період з 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить від другого молодика після дня зимового сонцестояння у грудні.

У 2026 році за китайським календарем Новий рік настає сьогодні, 17 лютого. Саме в цей день Китайського нового року змінюється знак-покровитель: рік Змії завершується, а рік Коня офіційно вступає у свої права.

Скільки триває святкування 4723-го Китайського Нового року

Китайський Новий рік, на відміну від нашого, триває не один день — це обрядовий цикл. Цього року святкуватимуть цілих 15 днів. з 17 лютого до 3 березня, коли відзначатимуть Свято ліхтарів.

І головне — у Китаї сьогодні зустрічають не 2026 рік, а 4723-й!

Рік Червоного вогняного коня: що це означає

Китайський календар пов’язаний з унікальною комбінацією, яка повторюється лише раз на 60 років.

Вона складається з одного з 12 зодіакальних тварин і кольору однієї з п’яти стихій: води, землі, металу, вогню або дерева. Вважається, що символ допомагає зрозуміти, чого очікувати.

У 2026 році символом року за китайським календарем стане Червоний вогняний кінь. Це сьомий знак 12-річного циклу. Він уособлює невгамовну енергію, харизматичність, рішучість, незалежність та стрімкі зміни. Він символізує сміливий рух уперед, пристрасть, удачу та щирість, вимагаючи активних дій, ініціативності та відкритості для досягнення кар'єрних і особистих цілей.

Оскільки 2026 рік пройде під егідою стихії Вогню, він обіцяє бути значно динамічнішим за попередні. Ось кілька цікавих фактів про цей символ:

Рік Вогняного коня трапляється лише раз на 60 років — попередній був у 1966-му.

Вважається, що цей рік приносить великі світові зміни, наукові прориви та сплеск творчої енергії.

Окрім традиційного червоного, удачу в 2026 році приноситимуть насичений помаранчевий та золотий.

Найбільш сприятливим рік буде для людей, які не бояться ризикувати та починати нові масштабні проєкти.

У китайській традиції вважається, що діти, народжені в рік Вогняного Коня, мають надзвичайно сильний характер і природне лідерство.

Історія та традиції свята

Новий Рік у Китаї — головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов’язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім’я Нянь (у перекладі з китайської рік). Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків. Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов’язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина — удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Головні заборони на Китайський Новий рік

Щоб рік Вогняного коня не став часом випробувань, за східними традиціями варто дотримуватися певних обмежень. Ось головні з них:

Не прибирати у перші три дні року та не мити голову. Китайці вірять, що новорічна удача оселяється в домі та на людині саме в перші години свята. Якщо ви почнете прибирання або винесете сміття — ви просто «викинете» свій успіх за поріг. А якщо помиєте голову — то «змиєте багатство».

Будьте обережні з цифрою 4. У китайській культурі це число вважається нещасливим, оскільки на китайскій мові воно за звучанням нагадує слово «смерть». Уникайте цієї цифри в кількості страв або при виборі подарунків. Натомість можна обирати число 8, яке символізує нескінченний успіх.

Не допустити дитячих сльоз. Цього дня батьки намагаються бути максимально терплячими до своїх дітей, адже якщо дитина плаче, то це вважається поганим знаком, бо привертає проблеми та постійні чвари в сім’ю на весь наступний рік.

Жодних боргів чи кредитів. Напередодні Нового року китайці вважають вкрай важливим розрахуватися зі всіма боргами. Брати гроші в борг або оформлювати кредит під час святкування — прикмета до бідності, адже «як почнеш рік, так його і проведеш».

Що принесе удачу на Новий рік

На Китайський Новий рік радять зробити наступне:

Одягніть щось червоне — цей колір відлякує злих духів.

Відчиніть вікно, щоб старий рік міг вийти, а новий — увійти.

Покладіть у гаманець парну кількість купюр, щоб гроші «розмножувалися».

До речі, на відміну від звичних нам уявлень, у китайській традиції вважається, що рік власної тварини за місячним календарем — це один з найскладніших у житті людини рік.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» розповідав, що зміниться в Україні з 1 лютого. Серед головних подій місяця ми згадували Китайський Новий рік, який стане часом нових починань, активності та планування найважливіших подій на наступні 12 місяців.