Що зміниться в Україні з 1 лютого: доплати до зарплат, нові виплати на дітей та Китайський Новий рік

Лютий 2026 року принесе українцям низку важливих змін та суттєвих нововведень, про які варто знати — ми розповімо про головні

Другий місяць року принесе українцям багато ключових змін, деякі з яких торкнуться усіх, а інші лише окремих категорій громадян. Вони пов’язані із соціальними виплатами, доплатами до зарплат, житловими програмами, податковими правилами, порядком бронювання та режимом воєнного стану. Нововведення також торкнуться внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та сімей з дітьми.

«Кременчуцький Телеграф» розповідає про основні зміни, що нас очікують у лютому, та як це відобразиться на житті та добробуті українців. Зауважимо, що усі позитивні зміни відбуваються в умовах повномасштабної російсько-української війни, і пам’ятаємо, що все це відбувається завдяки нашим захисникам, які майже чотири роки ціною свого життя стримують наступ ворога.

Продовження воєнного стану

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено на 90 діб — з 3 лютого до 4 травня. У січні Верховна Рада підтримала відповідні укази президента України. Це вже 18-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 4 травня 2026 року

Тож, щонайменше до 4 травня зберігатимуться введені обмеження, зокрема заборона виїзду за кордон для чоловіків віком до 60 років (з урахуванням винятків), а також комендантська година.

Хто отримає доплати до зарплат

Минулого тижня Володимир Зеленський анонсував доплати по 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року для всіх українців, які беруть участь в аварійно-відновлювальних роботах.

А 23 січня про додаткові доплати повідомила пресслужба Кабміну за підсумками його засідання.

— Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів, – наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отже у певної категорії українців суттєво підвищиться зарплата за рахунок щомісячної доплати у 20 тисяч гривень. Виплати триватимуть три місяці — січень, лютий і березень. Ті, хто працював у січні, отримають доплату вже у лютому.

За словами Юлії Свириденко, процес оформлення зробили простим, щоб люди не займалися паперами. Компанії нададуть списки своїх працівників, після чого кожен із них отримає сповіщення в «Дії» або смс на телефон.

Також підвищену зарплату отримають й вчителі та виклидачі вишів. Про це повідомила пресслужба МОН. Гроші будуть нараховані на картку відповідно до стандартних термінів виплат зарплати, а це зазвичай відбувається на початку лютого.

Дитячі допомоги по новому

У межах запроваджених змін від лютого 2026 року в Україні діятимуть чіткі дедлайни для отримання соціальної допомоги на дітей.

Допомога до 1 року виплачується кожен місяць, допоки дитині не виповниться рік. Заяву потрібно подати до Пенсійного фонду не пізніше ніж через місяць після першого дня народження дитини. Зокрема, на дитину, яка народилася в січні 2025 року, допомогу можна отримати за січень та лютий 2026 року.

Допомогу за програмою «єЯсла» призначають до третього дня народження дитини. Батькам, які працюють, в яких дитина досягла трирічного віку у січні 2026-го, потрібно подати заяву до кінця цього місяця, оскільки виплата починається від місяця звернення.

Нові виплати для родин ВПО з дітьми

Кабмін розглядає можливість повернення щомісячної допомоги на проживання у розмірі 3 000 грн усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували. Орієнтовний термін початку виплат — з 1 лютого 2026 року. Очікується, що державна підтримка охопить додатково понад 400 тисяч дітей з родин ВПО.

Дохід батьків або родини для призначення цих виплат враховуватися не буде.

Кошти для цих виплат планують знайти шляхом перерозподілу видатків бюджету з державних програм, які не використовуються. За попередніми підрахунками, потреба у ресурсах складе понад 7 млрд грн для призначення виплат на перші пів року.

Наразі ця ініціатива перебуває на фінальній стадії узгодження — уряд планує розглянути її найближчим часом.

Зміни у бронюванні працівників

1 лютого 2026 року закінчується дія постанови Кабміну № 1608, яка спрощувала процес надання бронювання. Нові правила бронювання передбачають, що з лютого роботодавці знову отримуватимуть 72 години, щоб забронювати співробітника.

Раніше діяв тимчасовий прискорений режим бронювання — працівникам критичних заходів давали відстрочку практично миттєво. Але з лютого цей процес знову може займати три доби.

Окрім довших строків очікування на бронювання, змінюється і порядок його скасування: тепер подавати заявку на анулювання відстрочки можна буде не частіше одного разу на 5 днів.

«Зимову підтримку» оформлену через «Укрпошту» можна витратити до кінця лютого

Уряд продовжив термін використання «Зимової підтримки» для тих, хто оформив цю виплату через «Укрпошту». Тепер допомогу від держави у розмірі 1000 грн можна витратити до кінця лютого 2026 року, а не протягом грудня-січня, як це було раніше.

Це стосується всіх українців, які отримали допомогу через «Укрпошту»: як тих, хто оформлював заявку у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, яким кошти зарахували автоматично.

Рішення про продовження строку використання коштів ухвалено для того, щоб люди мали більше часу на використання цієї допомоги від держави на придбання ліків, продуктів харчування та інших товари.

Зміни в умовах програми «єОселя»

З 9 лютого в Україні починають діяти нові обмеження щодо площі житла за програмою «єОселя». Про це повідомило «Укрфінжитло».

Для однієї людини або подружжя максимальна площа квартири буде становити 52,5 м². Якщо у сім’ї більше людей, то на кожного наступного члена родини дозволяється додати ще по 21 м², проте загальна площа квартири в будь-якому разі не зможе перевищувати 115,5 м².

Для приватних будинків встановлено інші ліміти: до 62,5 м² для сім’ї з однієї або двох осіб, а також додатково 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 м² загальної площі.

Водночас у межах змін з лютого передбачено винятки. Перевищення нормативної площі допускається не більш ніж на 10%, якщо вік житла становить до трьох років.

Зазначимо, за програмою «єОселя» можна отримати пільгову іпотеку на 20 років під 3% або 7% річних, з початковим внеском від 20%. Кредит під 3% передбачений для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх родин. А під 7% — для ветеранів, учасників бойових дій, ВПО та інших громадян, які не мають власного житла.

Доступна іпотека «єОселя» стала доступнішою для мобілізованих

Нагадаємо, минулого року ми писали, що за програмою «єОселя» українці отримали іпотечних кредитів на 30 млрд грн. Понад половину позичальників — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%.

Китайський Новий рік: коли саме у лютому відзначатимуть свято

У 2026 році Китайський Новий рік розпочнеться 17 лютого і триватиме 15 днів, завершуючись Фестивалем ліхтарів 3 березня.

Дата святкування визначається за особливою формулою — це другий молодик після зимового сонцестояння. У 2025 році сонцестояння відбулося 21 грудня, тож другий молодик припадає на 17 лютого 2026 року.

У цей день, 17 лютого, розпочнеться за китайським календарем рік Вогняного Коня.

Зауважимо, що Кінь — це сьомий знак 12-річного циклу, а стихія Вогню надає року особливої енергії, рішучості та активності. Саме в день Китайського нового року змінюється знак-покровитель: рік Змії завершується, а рік Коня офіційно вступає у свої права.

Китайський Новий рік 2026 стане часом нових починань, активності та планування найважливіших подій на наступні 12 місяців.